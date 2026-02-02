Renunció Marco Lavagna al frente del Indec en la antesala del primer IPC con nueva metodología
Marco Lavagna renunció este lunes a la dirección del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La salida del economista fue confirmada por fuentes oficiales y abre un escenario de transición dentro del organismo, a pocos días de la difusión del primer dato de inflación calculado con la metodología actualizada.
Según información oficial, la decisión se conoce en un contexto de tensión interna vinculada al congelamiento salarial y a reclamos de la planta de trabajadores. En ese marco, la renuncia generó inquietud por el impacto institucional en un momento clave del calendario estadístico.
Contexto y reclamos
La salida de Lavagna coincidió con una etapa de “ruidos internos” en el Indec. Desde el gremio ATE Indec advirtieron que la renuncia ocurre a pocos días de la publicación del IPC con la nueva ponderación y señalaron la necesidad de sostener la independencia del organismo frente al poder político.
El delegado sindical Raúl Llaneza expresó que la decisión “llama poderosamente la atención” y que pone al sector “en alerta” por el momento elegido. El sindicato reiteró el reclamo por un Indec autónomo y por una respuesta a la situación salarial.
Nuevo IPC
La renuncia se da tras la puesta en marcha del renovado Índice de Precios al Consumidor. La actualización incorpora la clasificación Coicop 2018, amplía a 13 las divisiones de relevamiento con la inclusión de “Seguros y servicios financieros”, y utiliza como base de ponderación la ENGHo 2017-2018.
Lavagna había asumido en diciembre de 2019 y atravesó un período marcado por la continuidad de la normalización de estadísticas públicas. Su salida se produce en la antesala del primer informe de inflación bajo el esquema metodológico recientemente implementado.