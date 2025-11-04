Renunció la viceministra de Salud de la Nación, Cecilia Loccisano
La viceministra de Salud de la Nación, Cecilia Loccisano, presentó su renuncia al cargo como número dos en la cartera que dirige Mario Lugones. De esta manera, se concreta una nueva salida del Gabinete tras la victoria en las Elecciones Legislativas del pasado 26 de octubre.
Loccisano tuvo una carrera dentro del Ministerio de Salud, donde se desempeñó desde 2013 en diferentes cargos. Fue subsecretaria de Coordinación Administrativa, estuvo como coordinadora general de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud y también como coordinadora en la Subsecretaría de Gestión de Servicios Asistenciales de la Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos.
Además, recibida de abogada especialista en Derecho Internacional Público de la UBA, fue directora de la Consultora Eficci, empresa dedicada al diseño e implementación de soluciones para organizaciones de Salud y la Seguridad Social.
En tanto, Loccisano fue una de las voces de la cartera sanitaria durante el conflicto que ocurrió entre los trabajadores, profesionales y residentes del Hospital Garrahan. La ex funcionaria señaló que había que hacer “un reordenamiento” dentro del centro de Salud.
“Nosotros queremos mejorar el Hospital. Creemos en el Garrahan, creemos en los médicos, creemos en los residentes y queremos eficiencia para que todo el trabajo se vuelque hacia ellos y los pacientes a través de las prestaciones, en ese camino nosotros estamos y vamos a trabajar para encontrar las soluciones para que esto ocurra”, comentó.
De esta manera, la salida de Loccisano se suma a las renuncias de Guillermo Francos, Lisandro Catalán y Gerardo Werthein, quienes dejaron sus cargos tras la contundente victoria del Gobierno en los últimos comicios.