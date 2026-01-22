Renunció la cúpula de Trenes Argentinos
Tras la renuncia presentada ayer por el secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, este jueves se conoció el descabezamiento de las empresas ferroviarias Trenes Argentinos Operaciones y Trenes Argentinos Infraestructura, dos empresas públicas que tendrán nuevas autoridades.
Según información oficial, Sebastián Giorgetti asumirá la presidencia de Trenes Argentinos Operaciones, empresa responsable de la prestación de los servicios ferroviarios de pasajeros. Por su parte, Fabián González será el nuevo presidente de Trenes Argentinos Infraestructura, empresa encargada de la administración y construcción de la infraestructura ferroviaria del país. “Los presidentes salientes, Gerardo Boschin y Leonardo Comperatore, presentaron su renuncia a dichas empresas”, dice el comunicado oficial.
La salida de los dos principales directivos de las empresas ferroviarias se conoció menos de un día después de que Caputo le pidiera la renuncia a Pierrini, el anterior secretario de Transporte, y designara en su reemplazo al arquitecto Fernando Herrmann.
Giorgetti fue exempleado de Trenes de Buenos Aires (1995 hasta 2012), la empresa de los hermanos Cirigliano que perdió la concesión después de la tragedia de Once. Cuando el Estado se quedó con el ramal, Giorgetti pasó a la Unidad de Gestión Operativa Mitre Sarmiento (Ugoms), el organismo que se creó para operar aquellos trenes ya en manos públicas.
“Giorgetti cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sector. Inició su carrera como boletero en la Línea Sarmiento y desde 2005 ocupó diversos cargos de coordinación, administración y alta dirección dentro de la compañía, desempeñándose durante los últimos años como gerente General Operativo y Administrativo, con profundo conocimiento del funcionamiento del sistema ferroviario nacional”, relató el comunicado oficial.
González es abogado y, de acuerdo a la presentación oficial, “cuenta con vasta experiencia en empresas ferroviarias del Estado, formando parte del directorio de Trenes Argentinos Infraestructura desde abril de 2025″. Además, fue conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.