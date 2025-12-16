Renunció Juan Pazo a la dirección de la ARCA: Lo sucederá Andrés Vázquez, actual titular de la DGI
El Gobierno aceptó la renuncia de Juan Alberto Pazo como director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y designó en su lugar a Andrés Edgardo Vázquez, quien hasta ahora se desempeñaba como titular de la Dirección General Impositiva (DGI). Ambos movimientos quedaron formalizados este martes con la publicación del Decreto 890/2025 en el Boletín Oficial.
La norma, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, establece que la dimisión de Pazo será efectiva a partir del 18 de diciembre de 2025 y, en el mismo acto administrativo, dispone la designación de Vázquez como nuevo director ejecutivo del organismo recaudador, que funciona como ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Economía.
El funcionario entrante es un hombre cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, mientras que el saliente provenía del riñón del ministro Luis Caputo.
Además de la publicación en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía difundió un comunicado en el que destacó distintos aspectos de la gestión de Pazo, agradeció su desempeño y confirmó la asunción del nuevo titular de la ARCA.
Según se detalló oficialmente, Pazo le comunicó a Caputo su decisión de dejar el cargo y se indicó que retomará actividades en el sector privado, aunque “seguirá colaborando incondicionalmente con el ministro”.
“El funcionario llevó adelante transformaciones profundas en el organismo, como la simplificación de regímenes informativos, la implementación del IVA Simple, el Régimen Simplificado de Ganancias y el impulso del Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal”, enumeró el comunicado oficial.
En el mismo texto, el Ministerio de Economía precisó cómo quedará organizada la conducción del organismo: “Asumirá Andrés Vázquez, actual titular de la Dirección General Impositiva, quien representa la continuidad de las políticas del presidente Milei y del ministro Caputo en materia tributaria y aduanera”.
“El ministro agradece a Juan Pazo la tarea realizada y su compromiso con el desarrollo económico de la Argentina, y lo invita a seguir aportando su experiencia desde el lugar que ocupe”, concluye el comunicado.
El nuevo director de ARCA
Andrés Edgardo Vázquez posee una extensa trayectoria en el sector fiscal y una destacada formación académica y técnica. Es Licenciado en Administración y Contador Público, títulos obtenidos en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), y a lo largo de su carrera complementó su formación con numerosos cursos y seminarios vinculados al control financiero y la prevención del lavado de dinero.
Uno de los aspectos centrales de su perfil es su capacitación internacional. Vázquez participó en múltiples instancias de formación en los Estados Unidos, entre ellas el Seminario Internacional sobre Lavado de Dinero dictado por el Departamento del Tesoro en 1997. Además, en 1999 realizó el Curso de Interdicción Aeroportuaria y el Curso Básico de Investigación de Precursores Químicos, ambos organizados por el Departamento de Justicia estadounidense y la Drug Enforcement Administration (DEA).
Estas experiencias le permitieron adquirir conocimientos específicos en técnicas de prevención del lavado de activos, investigación financiera y lucha contra delitos económicos complejos, competencias que resultan centrales para la conducción del ARCA.
A lo largo de más de 30 años de carrera, Vázquez ocupó cargos relevantes en la Administración Federal de Ingresos Públicos y en otras áreas del Estado vinculadas al monitoreo fiscal y la fiscalización de grandes contribuyentes. Su desempeño en tareas de inteligencia fiscal y control tributario lo posicionó como un referente técnico dentro del sistema.
Hace un año, había sido designado al frente de la Dirección General Impositiva, uno de los cargos más estratégicos del esquema recaudatorio nacional. Allí reemplazó a Gabriel Ramírez tras la disolución de la AFIP, en el marco de la reestructuración institucional que dio origen al nuevo esquema. Vázquez es, además, un hombre de estrecha cercanía al entorno de Santiago Caputo, uno de los principales asesores del oficialismo.
Con este nombramiento, el Gobierno refuerza la conducción técnica del ARCA y apuesta a un perfil con experiencia, formación internacional y trayectoria en áreas clave del control fiscal.