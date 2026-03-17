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Renunció Fernando Bearzi, el titular ejecutivo de Anses

Redacción | 17/03/2026 | Destacadas, Política | No hay comentarios

Fernando Bearzi presentó su renuncia este martes como titular ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El economista había sido designado en febrero de 2025, tras la salida de Mariano de los Heros.

Bearzi es un economista, magister en finanzas y docente en la Universidad Católica Argentina, antes de ser designado como titular ejecutivo de Anses, era subdirector Ejecutivo de Operaciones del Fondo de Sustentabilidad de la Anses, había llegado a la dirección del organismo en reemplazo de Mariano de los Heros, quien había sido echado por Milei tras una polémica por la edad jubilatoria.

Antes de ellos había dejado el cargo Osvaldo Giordano también a pedido del presidente porque su esposa, la diputada Alejandra Torres, votó en contra del proyecto de Ley Bases.

Bearzi también se desempeño como presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior Fideicomiso S.A. durante los primeros meses de la actual gestión presidencial. Además, estuvo a cargo del Nación Bursátil S.A. entre los años 2018 y 2020. También fue director por Anses en Edenor en 2016.

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