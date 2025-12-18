Renunció el ‘todopoderoso’ arzobispo de Nueva York, cardenal Timothy Dolan, enemigo de Francisco
Un hecho de fuerte impacto en el gobierno y la orientación de la Iglesia Católica se produjo este jueves, cuando el papa aceptó la renuncia del cardenal Timothy Dolan, histórico y poderoso arzobispo de Nueva York y una de las figuras más influyentes del ala conservadora del episcopado estadounidense. En su lugar, el Pontífice designó al hasta ahora obispo de Joliet, Illinois, Ronald Hicks, un nombre con bajo perfil público pero con cercanía personal al actual jefe de la Iglesia.
Hicks, de 58 años, es oriundo de Chicago, al igual que el papa León XIV, y mantiene con él una relación de amistad de larga data. El futuro arzobispo creció en South Holland, Illinois, a escasa distancia de la casa familiar donde se crió Robert Prevost, hoy papa, lo que refuerza el vínculo personal entre ambos.
La salida de Timothy Dolan, quien ejercía una influencia decisiva desde 2009, marca el final de una etapa. El cardenal fue uno de los principales referentes del conservadurismo eclesial en Estados Unidos, con fuerte peso en la política interna del Vaticano. Durante los últimos cónclaves, Dolan fue una figura activa entre los cardenales de la periferia, a quienes incluso envió libros con el objetivo de respaldar una línea doctrinal conservadora, en contraposición a corrientes más reformistas.
Si bien Dolan había apoyado inicialmente la elección del papa Francisco, con el tiempo se distanció al considerar que Jorge Bergoglio representaba una visión progresista que chocaba con su concepción de la Iglesia. Esa tensión se tradujo en enfrentamientos internos que debilitaron su vínculo con Roma.
El nombramiento de Ronald Hicks constituye la decisión más relevante del pontificado de León XIV desde su elección, el pasado 21 de abril, y es interpretado como una señal clara de reorientación pastoral y política en una de las arquidiócesis más influyentes del mundo católico.
La renuncia de Dolan se formalizó poco después de que se aprobara un plan para la creación de un fondo de 300 millones de dólares, destinado a indemnizar a víctimas de abusos sexuales que iniciaron demandas contra la arquidiócesis de Nueva York, un contexto que también pesó sobre el cierre de su gestión.