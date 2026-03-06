Renunció el titular de la IGJ, Daniel Vítolo, tras el pedido de Mahiques
El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, presentó este viernes su renuncia al cargo mediante una carta dirigida al presidente Javier Milei, en la que explicó que su decisión responde a que se le solicitó el apartamiento de las funciones que venía ejerciendo. “Acepto dicha determinación con el orgullo y la serenidad de quien sabe haber cumplido con su deber”, destacó.
En el texto, el ahora exfuncionario sostuvo que durante su gestión buscó “hacer valer el imperio de la ley y los intereses del Estado Nacional y de los ciudadanos”. Además, planteó que debió actuar frente a “estructuras de poder que durante demasiado tiempo parecieron habituadas a actuar al margen de los controles que rigen para el resto de las instituciones de la República”.
“Logré reconfigurar el organismo no sólo como una autoridad de control y registral con ejercicio del poder de policía administrativa bajo una concepción tradicional sino también como un servicio económico de interés general y de control de riesgos”, subrayó Vítolo al hacer un balance de su paso por el organismo.
La renuncia se produjo pocas horas después de que el flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmara que había solicitado la renuncia a todos los funcionarios políticos, entre ellos al titular de la IGJ, quien venía investigando a la AFA.