Renunció el secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, y ya tiene sucesor
Luis Pierrini renunció a su cargo de secretario de Transporte de la Nación este miércoles y adujo motivos personales para su salida del gabinete de Javier Milei. Así lo consignó un comunicado del Ministerio de Economía. El área está bajo la órbita de Luis Caputo, que le agradeció “su compromiso”, mientras está en la cumbre de Davos, junto al presidente.
En su lugar asumirá Fernando Herrmann, “quien cuenta con una sólida trayectoria profesional vinculada al desarrollo de obras de infraestructura y a la gestión del sector”, de acuerdo al texto oficial que informó el reemplazo. Es arquitecto.
El cambio respondería a cierta reorganización tras el triunfo electoral. Pierrini, un empresario de Mendoza allegado a Caputo, llevaba nueve meses en el puesto: fue designado el 1° de mayo pasado.
Había reemplazado al cordobés Franco Mogetta, quien había subsistido a la salida de funcionarios acercados por Juan Schiaretti y que cayeron en desgracia paulatinamente tras el distanciamiento entre el exgobernador de Córdoba y el Gobierno nacional. Mogetta, no obstante, quedó integrado en La Libertad Avanza, pero no logró ser candidato en su provincia.
Pierrini, a su vez era desde 2023 vicepresidente segundo del club Independiente Rivadavia de Mendoza, club que bajo su participación dirigencial llegó a la Primera División, en octubre de 2023. Es el club que preside otro empresario: Daniel Vila.
Durante su gestión como secretario, debió lidiar con las pujas y reclamos en el servicio de colectivos -en un período de reducción de subsidios al sector- como con los siempre litigantes gremios aeronáuticos. También impulsó obras en los ramales del tren Mitre, que mantienen acotado los servicios durante el verano. Y con el descarrilamiento, en noviembre pasado de una formación del Sarmiento en las cercanías de la estación Liniers, accidente que no causó víctimas fatales.
Fernando Herrmann, el nuevo secretario de Transporte respondería en la interna oficialista a la secretaria general y hermana presidencial Karina Milei.
Herrmann es arquitecto, egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales, y posee un Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE).
En el ámbito privado es y fue socio y director de varias empresas de proyectos y gestión de obras, como el estudio Hermann & Arquitectos Asociados y Arquigrupo SRL.
También es docente en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la UBA, en el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y en la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP).