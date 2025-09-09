Renunció el primer ministro francés François Bayrou: Emmanuel Macron contra las cuerdas
Un día después de perder el voto de confianza, el premier François Bayrou presentó el martes al mediodía su renuncia al presidente Emmanuel Macron, que busca reemplazarlo con un no presidenciable, en una Francia sumergida en una seria crisis política, económica y social.
Una ceremonia del adiós con almuerzo del jefe de Estado en el palacio del Eliseo, donde el ex primer ministro hizo escuchar su opinión sobre los candidatos a reemplazarlo. La urgencia es tal que su reemplazante podría ser nominado este mismo martes.
El país no tiene primer ministro aun, cuando el miércoles va a enfrentar un peligroso y difuso movimiento de “bloquear todo” y “no consumo” en el país, en el que anticipan sabotajes, violencia, e intimidaciones. Al menos 80.000 fuerzas de seguridad se desplegarán desde hoy en toda Francia.
Macron ha prometido nombrar a un nuevo primer ministro “en cuestión de días”, aunque los que lo conocen afirman que “podría tardar más”. El gobierno de Bayrou permanecerá en funciones hasta que se forme una nueva administración.
Pero la votación de este lunes dejó en evidencia la división del macronismo. Cuando en teoría el bloque gubernamental tiene 210 diputados, solo lo votaron 194 de los suyos. Al menos 364 diputados no le dieron la confianza a su plan de desendeudamiento de 40.000 millones de euros.
En todo el país se celebraron “brindis populares” por la partida de Bayrou, un centrista demócrata cristiano, con excelentes relaciones con todas las fuerzas políticas.
Los izquierdistas se congregaron frente a los ayuntamientos de París y otras ciudades. Brindaron con champán por la caída del gobierno.
Los servicios de inteligencia contabilizaron no menos de 350 fiestas de despedida de “adiós Bayrou” en todo el país la noche del lunes. Un “precalentamiento” bastante preocupante para el miércoles negro, ya que reunió a un total de 20.000 participantes.
Los ojos de Francia están sobre Emmanuel Macron y su decisión. Al presidente le gusta sorprender y no acepta muchas sugerencias. El país oscila entre un premier nominado rápidamente para tomar la crisis por los cuernos ya, disolver la Asamblea Nacional o forzar la renuncia del presidente para convocar a elecciones presidenciales anticipadas, como busca la Francia Insumisa.
Macron está bajo presión de todos los sectores. La izquierda radical y la derecha populista exigen su dimisión, que él ha descartado. No existe ningún mecanismo constitucional para obligar a un presidente francés a dejar el cargo.
La designación del premier no será una misión fácil, con un Parlamento sin mayoría absoluta, tras la desastrosa decisión de Macron de convocar elecciones legislativas anticipadas el año pasado. Los populistas de Marine Le Pen son el partido con mayor representación en la Asamblea Nacional, seguidos por los centristas de Macron y la izquierda radical.
Francia no ha sufrido una crisis política tan prolongada desde que se creó el sistema actual de gobierno, conocido como la Quinta República, en 1958 para poner fin a la inestabilidad política y los frecuentes cambios de gobierno. Falta un año y medio para las elecciones generales, que van a conseguir desbloquear la situación y una cierta estabilidad.
Macron no tiene más tiempo. Debe elegir un primer ministro que pueda unir al país, resolver la crisis política y económica, frenar el drenaje que está sufriendo la clase media, encontrar un camino para frenar el alza del costo de vida y las tensiones que genera la migración y mayor rapidez en su integración.
La ebullición social de este septiembre de la rentrée del verano en Francia está al borde de la explosión. El “bloqueemos todos” estará en marcha este miércoles y nadie conoce sus verdaderos alcances. Pero conseguirán paralizar el país, nadie sabe por cuanto. Estos autoconvocados por las redes sociales proponen no utilizar las tarjetas de crédito por un mes.
Ya se han convocado en todo el país unos 540 proyectos de “acciones públicas en la calle”, marchas y concentraciones. Se espera que reúnan entre 80.000 y 100.000 personas.Se han organizado varios cientos de “asambleas generales”, algunas de forma espontánea tras las manifestaciones propalestinas.
Nantes, Rennes y Toulouse han sido designadas como “puntos calientes”. Estos centros tradicionales de protesta, donde se esperan entre 1.000 y 2.000 manifestantes, podrían ser escenario de acciones de los Black Blocs, todos vestidos de negro, que provocan enorme violencia en las manifestaciones.
La policía y los gendarmes se preparan para enfrentar 150 bloqueos durante este “Miércoles Negro”. Además de los “actos de fuerza” que se esperan en estaciones de tren, carreteras, aeropuertos e incluso depósitos de petróleo, los manifestantes del caos planean intensificar sus acciones con operaciones de sabotaje. Además de los radares de velocidad y los cajeros automáticos, también se pide la destrucción de las cámaras de videovigilancia, símbolos odiados de la extrema izquierda, en una guerra permanente contra el “Gran Hermano” y el espectro de la “vigilancia generalizada”.
Buscan paralizar el transporte. Se han dado instrucciones para invadir las vías, activar involuntariamente las alarmas en vagones y trenes, comprar billetes de avión en masa para luego cancelarlos en el último minuto o aumentar el número de falsas alertas sobre paquetes sospechosos en las estaciones de tren.
Largas colas de gente en los supermercados se abastecían de mercadería hoy ante la incertidumbre. Nadie sabe cuánto durarán las acciones.