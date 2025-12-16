Renunció el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica: lo reemplazará Martín Porro
El Gobierno de Javier Milei recibió otra carta de renuncia en las últimas horas. Quien la firmó fue Germán Guido Lavalle, que dejó su cargo al frente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Ya está definido su reemplazante: será el ingeniero Martín Porro.
Así lo comunicó la propia CNEA en un comunicado difundido este martes a la tarde. La semana pasada el organismo había quedado bajo la órbita del Ministerio de Economía, con la creación de la Secretaría de Asuntos Nucleares.
“Lavalle presentó su renuncia como titular de este organismo, cerrando una etapa de 2 años de gestión en la que alcanzó una serie de hitos que revalorizaron el sector nuclear”, detalló la entidad.
Tras destacar algunos puntos de la gestión que acaba de finalizar, la Comisión confirmó el nombre del reemplazante. Se trata de Martín Porro, ingeniero “con 30 años de experiencia en el sector”.
“El ingeniero Porro ha participado, coordinado y liderado proyectos relacionados con la construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de diversas instalaciones nucleares de la propia CNEA y del sector nuclear argentino en general”, añadieron al respecto.
Además, añadieron que en el último año fue gerente de Producción de la empresa estatal Dioxitek, “logrando un récord histórico de producción de dióxido de uranio (UO2)”.
Y celebraron su designación como el inicio de “una nueva etapa que buscará potenciar al máximo las capacidades del sector, reorganizando y eficienteizando los recursos estratégicos de esta Comisión”.
Porro es, además, muy cercano al nuevo secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli. De hecho, compartían organigrama en Dioxitek, donde Ramos Napoli es presidente y Porro ocupaba una gerencia.
Ramos Napoli es del riñón de Karina Milei. En la Rosada lo señalaban como quien se encargaba de la estrategia digital de la secretaria general de la Presidencia. Su nombramiento en Dioxitek y, hace una semana, en la flamante Secretaría de Asuntos Nucleares habían generado polémica por no tener experiencia en el sector.