Sacudido por protestas masivas, renunció el Gobierno de Bulgaria
El Gobierno de Bulgaria presentó su renuncia este jueves, en un contexto marcado por protestas multitudinarias a pocas semanas de la incorporación del país a la eurozona. La caída del Ejecutivo se produjo en vísperas de una votación de censura impulsada por la oposición, que cuestionaba la gestión económica de la coalición minoritaria encabezada por el partido de centroderecha GERB.
El primer ministro Rosen Zhelyazkov anunció la dimisión minutos antes del debate parlamentario, en un intento por responder al creciente descontento social. “Antes de la votación de censura de hoy, el gobierno está dimitiendo”, afirmó ante los legisladores.
Las manifestaciones se intensificaron en las últimas semanas, luego de que el gobierno impulsara un plan presupuestario para 2026 que contemplaba aumentos de impuestos, mayores contribuciones a la seguridad social y un incremento del gasto público. Tras la presión popular, el Ejecutivo retiró la iniciativa, pero las protestas se ampliaron y derivaron en un reclamo directo: la renuncia del gobierno.
Zhelyazkov sostuvo que “las decisiones de la Asamblea Nacional son significativas cuando reflejan la voluntad del pueblo”, en referencia a la masiva convocatoria que se replicó en varias ciudades del país. “Queremos estar donde la sociedad espera que estemos”, agregó.
El movimiento estudiantil tuvo un rol central en las movilizaciones. Universitarios de Sofía se sumaron a las protestas que, según estimaciones basadas en imágenes de drones, superaron los 100.000 participantes, duplicando la convocatoria de la semana anterior, que había alcanzado más de 50.000 personas.
En el eje del malestar social aparece la figura del político y oligarca Delyan Peevski, sancionado por Estados Unidos y el Reino Unido. Su partido, MRF Nuevo Comienzo, es uno de los apoyos clave del gobierno. Sus críticos lo acusan de influenciar decisiones oficiales en favor de intereses oligárquicos.
A pesar de la renuncia, Zhelyazkov reiteró que “no tenemos dudas de que el gobierno recibirá apoyo en la próxima votación de censura”, aunque reconoció que las decisiones parlamentarias solo cobran sentido si representan “la voluntad del soberano”.
Bulgaria, con 6,4 millones de habitantes, mantiene su calendario para adoptar el euro el 1° de enero, convirtiéndose en el miembro número 21 de la eurozona.