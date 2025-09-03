Renunció el director del Hospital Centenario de Gualeguaychú
Este mediodía, el Hospital Centenario confirmó oficialmente la renuncia de su director, el Dr. Jorge Montiel, junto a los Secretarios Técnicos, Dr. Gustavo Levin y Bqca. Leticia Siri. El comunicado oficial expresó:
“El Hospital Centenario informa que el equipo directivo encabezado por el Director Dr. Jorge Montiel y los Secretarios Técnicos Dr. Gustavo Levin y Bqca. Leticia Siri presentaron su renuncia a la Dirección del Hospital.”
En un comunicado personal, Montiel detalló los motivos de su decisión y resumió los logros alcanzados durante su gestión de un año y medio, en medio de múltiples dificultades heredadas: deudas significativas, demoras en pagos a proveedores, desorden administrativo, problemas edilicios graves (riesgo eléctrico, caída de cielo raso, goteras y filtraciones), farmacia sin stock y contratos precarizados en 281 empleados.
A pesar de este panorama, el director destacó avances como:
- Saneamiento financiero y reducción de deuda a cero, logrando equilibrar las cuentas hospitalarias.
- Reducción del gasto mensual de energía eléctrica de $180 millones a menos de $100 millones mediante un relevamiento conjunto con la Secretaría de Energía y consumo eficiente.
- Mejora en logística y disminución de gastos de traslados.
- Obras edilicias: arreglo de cielos rasos, cocina, lavadero, guardias y farmacia, incorporando equipamiento moderno y nuevos profesionales.
- Instalación de nueva central de esterilización, adquisición de mesa de anestesia y software de imagen para diagnóstico.
- Optimización de recursos humanos: disminución de contratos de 281 a 180, impulso a regularizaciones, pases a planta y concursos internos.
- Implementación de auditorías médicas, control de ausentismo y fortalecimiento de consultorios de demanda espontánea.
- Incorporación al Plan Nacional de Calidad en Salud, promoviendo calidad asistencial, seguridad, gobernanza y formación de personal.
- Capacitaciones académicas continuas para médicos y enfermería y coordinación con instituciones externas para donaciones de equipamiento y recursos materiales.
Montiel concluyó su mensaje enfatizando que deja una institución más ordenada, con bases sólidas para continuar mejorando la atención y garantizando calidad y seguridad. Además, agradeció a su equipo y al personal hospitalario por su compromiso, deseando éxito a quienes continúen con la gestión.
