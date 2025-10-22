Renunció el canciller Gerardo Werthein
El canciller, Gerardo Werthein, le presentó su renuncia al presidente, Javier Milei, en medio de un proceso de reestructuración del Gabinete nacional que se concretará tras las elecciones del próximo domingo. Así lo confirmaron fuentes oficiales, pero aún no hay precisiones sobre su reemplazante.
La noticia se conoció el día del cumpleaños número 55 del mandatario, que lo celebró en Olivos con su círculo íntimo.
La salida de Werthein ocurre tras las críticas internas por la reunión con Donald Trump en la Casa Blanca. El ex canciller había quedado en el centro de la polémica y los cuestionamientos de una parte del Gobierno y de los trolls libertarios que responden a Santiago Caputo, quienes lo señalaron como el responsable de la supuesta confusión del mandatario norteamericano, que derivó en su afirmación de que el apoyo al gobierno argentino estaba sujeto al resultado de las elecciones del domingo.
Milei anticipó que tras tener en claro el resultado electoral evaluará qué cambios debe realizar en su equipo de colaboradores para encarar los últimos dos años de su mandato.
La salida de Werthein era una posibilidad que se venía barajando desde hace varios días.
Pero el foco está puesto en la asunción formal del asesor, Santiago Caputo, a un cargo oficial. Los rumores lo señalan como posible jefe de Gabinete, en lugar de Guillermo Francos.
Werthein desembarcó en el Ministerio de Relaciones Exteriores hace casi un año, en lugar de la experta en finanzas Diana Mondino, quien dejó el Palacio San Martín en malos términos con la cúpula libertaria.