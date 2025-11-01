Renunciaron Guillermo Francos y Lisandro Catalán
A casi una semana del triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó esta noche su renuncia. Su lugar, según fue comunicado oficialmente, será ocupado por el vocero Manuel Adorni. También anunció su salida de la administración nacional Lisandro Catalán, desde hace pocos meses titular de la cartera de Interior.
“Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre”, remarcó Francos.
Señor Presidente de la Nación
— Guillermo Francos (@GAFrancosOk) November 1, 2025
El ministro coordinador renunció después de que se viviera una jornada de máxima tensión en la Casa Rosada. Es que desde anoche circulaban versiones de que el jefe del Estado ya había decidido correrlo de sus funciones para ungir a Manuel Adorni, uno de los leales a Karina Milei.
En las últimas horas, Milei volvió a confirmar que su principal asesor, Santiago Caputo, podría ocupar un cargo formal en el elenco de ministros que prepara para la segunda etapa de su gobierno. El eventual nombramiento de Caputo incomodaba, sobre todo, a Francos, quien tiene diferencias profundas con el consultor.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 1, 2025
Desde que revalidó su poder en las urnas el domingo pasado, Milei intenta terciar en la fuerte disputa de poder entre el sector de dirigentes territoriales que responden a su hermana, como Sebastián Pareja y los Menem y los referentes de la agrupación militante Las Fuerzas del Cielo, que reportan a Caputo.
Corroído por su enfrentamiento con Caputo, el principal asesor del presidente, Francos había atado su continuidad a una charla con Milei. Desde hace semanas venía reclamando un espaldarazo para posicionarse como el interlocutor con la oposición y los aliados, como Mauricio Macri, titular de Pro.
Francos fue el principal promotor de la idea de acercar a Macri, pero Caputo y Karina Milei son menos proclives a abrirle el juego.
La salida de Catalán
Señor presidente de la Nación.
Me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al cargo de Ministro del Interior, que he tenido el honor de desempeñar bajo su conducción.
Agradezco profundamente la confianza que ha depositado en mi para iniciar una etapa de dialogo y consensos.…
— Lisandro Catalán (@catalanlisandro) November 1, 2025
Por su parte, Lisandro Catalán, quien había asumido como ministro del Interior a mediados de septiembre, presentó también su renuncia al cargo, “agradeciendo profundamente la confianza que se ha depositado para iniciar una etapa de dialogo y consensos”.
El dimitente añadió: “Voy a seguir apoyando esta gestión y a La Libertad Avanza, porque estoy convencido que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina”