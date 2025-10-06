¿Renuncia la ex Playboy Karen Reichardt para que Diego Santilli encabece la lista de diputados o define el juez?
Hasta el cierre de este informe, nada estaba confirmado sobre si Karen Reichardt encabezaría la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia de Buenos Aires, tras la renuncia de José Luis Espert. Reichardt, cuyo nombre real es Karina Celia Vázquez, tiene 56 años y se hizo conocida en los años noventa como modelo, actriz y vedette.
Reichardt participó en programas de humor y comedia como Peor es nada y Brigada Cola, y protagonizó tapas de revistas que marcaron época. Una de las más recordadas fue su aparición en Playboy Argentina en 1992, junto a María Fernanda Callejón, que consolidó su fama en la televisión de aquellos años.
Sin una trayectoria política previa ni experiencia en gestión pública, Reichardt pasó de la farándula a la conducción televisiva y luego al activismo por el bienestar animal. En los últimos años, condujo el ciclo Amores Perros, un programa dedicado al cuidado y la adopción responsable de mascotas, con el que intentó reposicionar su imagen como comunicadora y defensora de causas sociales.
Su salto a la política llegó de la mano de Javier Milei, a quien comenzó a apoyar públicamente en redes sociales tras su llegada a la Presidencia. Desde entonces, se mostró alineada con el discurso libertario, compartiendo mensajes de apoyo al gobierno y declaraciones en defensa del rumbo económico. Su incorporación a LLA fue promovida como parte de una estrategia para “sumar nuevas voces” al espacio, aunque en los hechos evidenció la falta de cuadros políticos con trayectoria dentro del oficialismo.
La no confirmada designación de Reichardt como cabeza de lista tras la baja de Espert representa un giro inesperado en la campaña bonaerense. Mientras desde el entorno libertario destacan su “frescura” y “compromiso”, sectores internos cuestionan la decisión por considerar que su perfil carece de la formación necesaria para ocupar una banca en el Congreso.
De esta manera, la exvedette convertida en candidata encarna un nuevo capítulo en la tendencia de incorporar figuras mediáticas al ámbito político, una práctica que, si bien no es nueva en la Argentina, adquiere una connotación particular cuando se trata del partido gobernante. En un contexto de alta polarización y crisis de representación, el caso de Karen Reichardt vuelve a plantear la pregunta sobre qué pesa más al momento de armar una lista: la popularidad o la capacidad política.
No obstante, también se refiere que el juez electoral Alejo Ramos Padilla definiría quién encabezará la lista de diputados de La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert y en el Gobierno tendrán que obligar a renunciar a Karen Reichardt para que el número uno sea Diego Santilli.
Cabe acotar que Ramos Padilla es uno de los jueces más bastardeados por los libertarios y ahora tiene la suerte electoral del Gobierno en sus manos.
Vale admitirlo… hay fallos de todo tipo respecto del corrimiento de candidatos de una lista pero la definición recae sobre el juez electoral. Por eso no se aplica automáticamente el artículo 7 de la ley de paridad, que establece que ante la renuncia de un hombre escala un hombre en la lista y ante la renuncia de una mujer, lo hace otra mujer.
En este caso se trata del primer lugar y hay un antecedente bien conocido: Fernando Niembro renunció luego de una investigación periodística letal en 2015 al primer lugar de la lista de diputados de Cambiemos y su lugar no fue ocupado por un hombre sino por Silvia Lospennato. Dos años después se sancionó la ley de paridad, pero nunca se tuvo que aplicar para el primer lugar.
Si Karen Reichart no renuncia, el juez Ramos Padilla puede definir que sea ella quien encabece la lista en lugar de Santilli. Si al Gobierno no le gusta, puede apelar la decisión que irá a la Cámara Electoral y en última instancia a la Corte. En los 20 días que quedan hasta las elecciones, parece un escenario improbable.
Es por eso que la primera opción que barajan en la Rosada es convencer a la ex Brigada Cola de que renuncie, ya que no la pueden obligar porque se acabó hace dos meses el plazo para hacer correcciones a la lista. Si Karen se planta, se vivirán horas de intenso machismo.
La versión más confiable es que hasta que no defina el juez, el Gobierno no podrá avanzar con la reimpresión de las boletas ya que no sabrá quién las encabezará. A cada minuto que pasa, la reimpresión se vuelve más costosa, ya que ya está impresa la mitad de los ejemplares. Este lunes se entregaría la otra mitad.