Renuncia del director del Servicio Meteorológico Nacional en medio de controversias por su designación
El director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) presentó su renuncia este martes, informaron fuentes oficiales del Ministerio de Defensa, organismo al que está subordinado el SMN. La decisión se da en el marco de un plan de reestructuración estatal, tras casi ocho meses al frente de la institución, que había quedado sin conducción durante aproximadamente un mes antes de su llegada.
El funcionario comunicó su dimisión primero a los delegados gremiales de ATE y luego al resto del personal mediante un correo electrónico, en el que agradeció el compromiso y el trabajo de los empleados durante su gestión y expresó orgullo por haber dirigido la institución.
Fuentes oficiales indicaron que la renuncia fue producto de un desgaste acumulado durante la gestión y se trató de una decisión tomada de común acuerdo para preservar su integridad personal. Desde su arribo a principios de año, el organismo enfrentó al menos dos movilizaciones sindicales, y en el contexto actual la incertidumbre sobre la continuidad y reorganización del SMN preocupa a los trabajadores, especialmente en un escenario de recortes presupuestarios en ciencia y tecnología.
La designación inicial del director había generado polémica debido a que el funcionario carece de formación académica específica en meteorología o ciencias de la atmósfera, requisito estipulado en la normativa vigente para ocupar el cargo. Aunque cuenta con una extensa trayectoria en aviación y gestión pública, y es reconocido por su pasado militar, distintos sectores académicos y profesionales del área manifestaron su rechazo, advirtiendo que la falta de idoneidad técnica puede poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos del organismo.
Especialistas y asociaciones vinculadas a la meteorología manifestaron su preocupación por lo que consideraron un retroceso institucional y alertaron sobre la necesidad de respetar las normativas que garantizan la profesionalización del Servicio Meteorológico Nacional.