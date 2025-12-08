Maran Suites & Towers

Renuevan la alerta naranja por tormentas para el norte de Entre Ríos

Redacción | 08/12/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

El área de Defensa Civil de la provincia informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta naranja por lluvias y tormentas para la tarde de este lunes en el norte de Entre Ríos.

La advertencia alcanza a los departamentos Federal, Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador, donde se esperan lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Según el SMN, el fenómeno puede incluir precipitaciones abundantes en cortos períodos, con acumulados previstos entre 80 y 110 milímetros, valores que podrían ser superados de manera localizada. No se descarta la caída de granizo ni ráfagas que podrían llegar a los 90 km/h.

En paralelo, los departamentos La Paz, Paraná, Villaguay, Diamante y Nogoyá permanecen bajo alerta amarilla, con pronóstico de lluvias persistentes y tormentas fuertes, acompañadas por precipitaciones intensas, posibilidad de granizo y ráfagas de hasta 75 km/h. En esta zona, los acumulados estimados oscilan entre 50 y 80 milímetros, también superables en forma puntual.

Precauciones

Desde la provincia pidieron a la población extremar los cuidados ante el temporal. Las recomendaciones incluyen no sacar la basura, retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua, y evitar actividades al aire libre. Asimismo, se solicitó no refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad, y evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para reducir el riesgo de descargas eléctricas.

También se instó a mantenerse alerta ante la posible caída de granizo y a tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

X