Renuevan la alerta naranja por tormentas para el norte de Entre Ríos
El área de Defensa Civil de la provincia informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta naranja por lluvias y tormentas para la tarde de este lunes en el norte de Entre Ríos.
La advertencia alcanza a los departamentos Federal, Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador, donde se esperan lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Según el SMN, el fenómeno puede incluir precipitaciones abundantes en cortos períodos, con acumulados previstos entre 80 y 110 milímetros, valores que podrían ser superados de manera localizada. No se descarta la caída de granizo ni ráfagas que podrían llegar a los 90 km/h.
En paralelo, los departamentos La Paz, Paraná, Villaguay, Diamante y Nogoyá permanecen bajo alerta amarilla, con pronóstico de lluvias persistentes y tormentas fuertes, acompañadas por precipitaciones intensas, posibilidad de granizo y ráfagas de hasta 75 km/h. En esta zona, los acumulados estimados oscilan entre 50 y 80 milímetros, también superables en forma puntual.
Precauciones
Desde la provincia pidieron a la población extremar los cuidados ante el temporal. Las recomendaciones incluyen no sacar la basura, retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua, y evitar actividades al aire libre. Asimismo, se solicitó no refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad, y evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para reducir el riesgo de descargas eléctricas.
También se instó a mantenerse alerta ante la posible caída de granizo y a tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.