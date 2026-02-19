Renuevan la alerta naranja por tormentas fuertes en Entre Ríos: prevén ráfagas de hasta 90 km/h y lluvias intensas
Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por tormentas fuertes que abarca a los departamentos La Paz, Villaguay, Paraná, Diamante, Nogoyá, Victoria, Gualeguay, Concordia, San Salvador, Feliciano, Federal y Federación.
Renovaron el alerta por tormentas localmente severas
De acuerdo al parte oficial, el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, caída de granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.
Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual en algunas zonas.
Por otra parte, los departamentos Islas del Ibicuy, Gualeguaychú, Uruguay, Colón y Tala se encuentran bajo alerta amarilla, donde se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas también localmente fuertes. En estos casos, podrían registrarse acumulados de entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en sectores específicos, además de ráfagas que alcanzarían los 80 kilómetros por hora, ocasional granizo y actividad eléctrica frecuente.
Recomendaciones y medidas preventivas
Ante este escenario climático, desde el Gobierno provincial instaron a la población a tomar los recaudos necesarios para evitar situaciones de riesgo.
Entre las principales recomendaciones se encuentran:
- No sacar la basura y retirar objetos que puedan obstruir el escurrimiento del agua.
- Evitar actividades al aire libre durante las tormentas.
- No refugiarse bajo árboles ni cerca de postes de electricidad, debido al riesgo de caídas.
- No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, para minimizar el peligro ante descargas eléctricas.
- Mantenerse atentos ante la posible caída de granizo.
- Preparar una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Las autoridades recordaron la importancia de seguir la información oficial y respetar las advertencias vigentes, especialmente en los departamentos bajo alerta naranja, donde podrían registrarse los fenómenos más intensos.