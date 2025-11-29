Renuevan la alerta amarilla por lluvias y tormentas para este sábado y domingo en toda la provincia
Las autoridades de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional renovó la alerta amarilla por lluvias y tormentas que afectará a todo el territorio provincial durante este sábado y domingo.
Según el informe oficial, los departamentos La Paz, Villaguay, Nogoyá, Gualeguay, Diamante, Paraná, Victoria, Federal, Feliciano, Federación, San Salvador y Concordia serán alcanzados por tormentas, algunas localmente fuertes. Estos fenómenos podrán incluir lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, caída de granizo, y ráfagas que podrían superar los 80 km/h de manera localizada.
Asimismo, se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 65 mm, con posibilidad de superarse en zonas puntuales.
Precauciones recomendadas
Las autoridades provinciales solicitaron a la población extremar los cuidados previstos para este tipo de eventos climáticos. Entre las recomendaciones principales se destaca no sacar la basura, retirar objetos que obstaculicen el escurrimiento del agua y evitar actividades al aire libre. También se aconseja no refugiarse bajo árboles o postes de electricidad, debido al riesgo de caída.
Para reducir la posibilidad de ser alcanzado por un rayo, se recomienda no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas. Además, se pide mantenerse alerta ante la eventual caída de granizo y tener preparada una mochila de emergencias que incluya linterna, radio, documentos y teléfono.