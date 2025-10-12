Renuevan alertas por lluvias y tormentas en Entre Ríos para el sábado por la noche y domingo a la madrugada
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta amarilla por lluvias y tormentas que afectará a gran parte del territorio entrerriano entre la noche de este sábado y la madrugada del domingo, según informó el área de Defensa Civil de la provincia.
Los departamentos La Paz, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Paraná, Colón, Uruguay, Tala, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy serán alcanzados por el alerta amarilla durante la noche del sábado. Se prevé la presencia de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 60 km/h.
Los valores de precipitación acumulada estimados se ubican entre 20 y 50 milímetros, aunque podrían registrarse montos superiores en zonas puntuales.
En tanto, los departamentos Federal, Federación, Feliciano, San Salvador y Concordia se verán afectados por el mismo fenómeno durante la madrugada del domingo, con condiciones meteorológicas similares: tormentas fuertes, intensa actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h, con acumulados de 20 a 60 milímetros.
Recomendaciones y medidas preventivas
Desde el Gobierno provincial recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles anegamientos, caída de ramas o cortes de energía eléctrica.
Se sugiere evitar actividades al aire libre, no sacar basura y retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua. Además, para reducir el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, ni refugiarse bajo árboles o postes de electricidad.
Asimismo, se recomienda tener una mochila de emergencias lista, con linterna, radio, documentos y teléfono móvil.