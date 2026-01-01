Renuevan alerta naranja por altas temperaturas en Entre Ríos
Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja para este jueves, debido a las altas temperaturas que afectan a gran parte del territorio entrerriano. La advertencia, calificada como peligrosa para los grupos de riesgo, alcanza a los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay.
En tanto, los departamentos Victoria y Gualeguay se encuentran bajo alerta amarilla, que implica efectos leves a moderados en la salud, especialmente en personas vulnerables.
Según precisaron las autoridades, las altas temperaturas se mantendrán durante los próximos días y afectan principalmente a niños y niñas, personas mayores de 65 años y a quienes padecen enfermedades crónicas.
Recomendaciones ante el alerta por calor
Las recomendaciones para este tipo de eventos son las indicadas por el Ministerio de Salud:
- Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed, para mantener una hidratación adecuada.
- No exponerse al sol en exceso ni en horarios centrales del día, entre las 10 y las 16 horas.
- Prestar especial atención a bebés, niños y niñas, y a las personas mayores.
- Evitar bebidas con cafeína, alcohol o alto contenido de azúcar.
- Evitar comidas muy abundantes.
- Ingerir verduras y frutas.
- Reducir la actividad física.
- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero y anteojos oscuros.
- Permanecer en espacios ventilados o con aire acondicionado.
Desde Salud recordaron que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y que solo los métodos preventivos pueden evitarlo o contrarrestarlo.
Ante síntomas como sed intensa, sequedad en la boca, temperatura corporal mayor a 39 °C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de cabeza, náuseas o vómitos, se deberá actuar de la siguiente manera:
- Solicitar de inmediato asistencia médica.
- Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco, a la sombra y tranquilo.
- Intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.