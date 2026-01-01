Maran Suites & Towers

Renuevan alerta naranja por altas temperaturas en Entre Ríos

01/01/2026

Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja para este jueves, debido a las altas temperaturas que afectan a gran parte del territorio entrerriano. La advertencia, calificada como peligrosa para los grupos de riesgo, alcanza a los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay.

En tanto, los departamentos Victoria y Gualeguay se encuentran bajo alerta amarilla, que implica efectos leves a moderados en la salud, especialmente en personas vulnerables.

Según precisaron las autoridades, las altas temperaturas se mantendrán durante los próximos días y afectan principalmente a niños y niñas, personas mayores de 65 años y a quienes padecen enfermedades crónicas.

Recomendaciones ante el alerta por calor

Las recomendaciones para este tipo de eventos son las indicadas por el Ministerio de Salud:

  • Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed, para mantener una hidratación adecuada.
  • No exponerse al sol en exceso ni en horarios centrales del día, entre las 10 y las 16 horas.
  • Prestar especial atención a bebés, niños y niñas, y a las personas mayores.
  • Evitar bebidas con cafeína, alcohol o alto contenido de azúcar.
  • Evitar comidas muy abundantes.
  • Ingerir verduras y frutas.
  • Reducir la actividad física.
  • Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero y anteojos oscuros.
  • Permanecer en espacios ventilados o con aire acondicionado.

Desde Salud recordaron que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y que solo los métodos preventivos pueden evitarlo o contrarrestarlo.

Ante síntomas como sed intensa, sequedad en la boca, temperatura corporal mayor a 39 °C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de cabeza, náuseas o vómitos, se deberá actuar de la siguiente manera:

  • Solicitar de inmediato asistencia médica.
  • Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco, a la sombra y tranquilo.
  • Intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.
