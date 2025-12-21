Renuevan alerta amarilla por tormentas para este lunes en toda Entre Ríos
Desde el área de Defensa Civil de la provincia se informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó una alerta amarilla por tormentas que se mantendrá vigente durante todo el lunes y alcanzará a la totalidad del territorio entrerriano.
Según el reporte oficial, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de viento que podrían superar los 70 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de registros superiores de manera puntual.
Ante este escenario, desde el gobierno provincial se solicita a la población extremar las precauciones y adoptar medidas preventivas para reducir riesgos.
Entre las recomendaciones se destaca no sacar la basura, retirar objetos que puedan obstruir el escurrimiento del agua, evitar actividades al aire libre y no refugiarse bajo árboles ni cerca de postes de electricidad que puedan caer a causa del viento.
Asimismo, para disminuir el riesgo de ser alcanzado por descargas eléctricas, se aconseja no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, mantenerse atentos ante la posible caída de granizo y contar con una mochila de emergencias preparada, que incluya linterna, radio, documentos personales y teléfono celular.