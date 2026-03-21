Renuevan alerta amarilla por tormentas fuertes y vientos intensos en toda Entre Ríos
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este sábado la alerta amarilla por tormentas intensas para todo el territorio entrerriano y, en paralelo, difundió un aviso por vientos fuertes para toda la región.
De acuerdo con el informe oficial, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos.
Además, se prevé actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 kilómetros por hora, lo que podría complicar la circulación y generar anegamientos temporarios en zonas urbanas y rurales.
En cuanto a las lluvias, se estiman valores de precipitación acumulada entre los 40 y 70 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual en algunos sectores de la provincia.
Por otra parte, la alerta por vientos indica que procederán del cuadrante sudoeste, con velocidades sostenidas de entre 35 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.
Según el SMN, las condiciones meteorológicas adversas se mantendrán durante todo el fin de semana, por lo que se recomienda a la población extremar las medidas de precaución y mantenerse informada a través de los canales oficiales.