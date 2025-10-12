Maran Suites & Towers

Renuevan alerta amarilla por fuertes vientos en Victoria y Gualeguay para este domingo

Redacción | 12/10/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

El área de Defensa Civil de Entre Ríos informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por vientos que afectará este domingo por la tarde a los departamentos Victoria y Gualeguay.

Según el organismo, los vientos serán del sector sur, con velocidades entre 35 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h.

Desde la provincia instaron a la población a tomar los recaudos necesarios ante posibles inconvenientes. Se recomienda no sacar la basura, retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua, y evitar refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad que puedan caer.

Tags:, , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X