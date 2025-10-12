Renuevan alerta amarilla por fuertes vientos en Victoria y Gualeguay para este domingo
El área de Defensa Civil de Entre Ríos informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por vientos que afectará este domingo por la tarde a los departamentos Victoria y Gualeguay.
Según el organismo, los vientos serán del sector sur, con velocidades entre 35 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h.
Desde la provincia instaron a la población a tomar los recaudos necesarios ante posibles inconvenientes. Se recomienda no sacar la basura, retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua, y evitar refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad que puedan caer.