Renovaron integralmente el camping Las Palmeras en el perilago de Salto Grande para la temporada de verano
En el marco de un trabajo articulado entre el Gobierno de Entre Ríos y la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, finalizaron las obras de puesta en valor del camping Las Palmeras, ubicado en el perilago, con el objetivo de fortalecer la temporada de verano y potenciar el desarrollo turístico de la región.
Las tareas ejecutadas consistieron en una modernización integral de la infraestructura, que incluyó la renovación total de las instalaciones eléctricas y sanitarias, además de la recuperación de los sectores de baños, cantina, lavaderos y área de acampe, garantizando así mejores condiciones de seguridad, funcionamiento y confort para los visitantes.
Entre los trabajos realizados se destacan la reparación y adecuación estructural del edificio existente, mejoras en techos, cielorrasos, revoques y superficies, y la instalación de nuevos tanques, termotanques, artefactos y griferías. También se optimizó el sistema de provisión de agua.
Asimismo, se llevó adelante un recableado completo del predio, con nuevos tableros, luminarias LED y postes, lo que asegura un funcionamiento más eficiente y seguro.
Finalmente, las obras incluyeron tareas de pintura, reposición de carpinterías y accesorios, y la incorporación de nuevos puntos de servicio, logrando la recuperación integral del camping y su adecuado funcionamiento de cara a la próxima temporada.