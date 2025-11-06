Renovaron convenios del Programa de Seguridad Alimentaria en Crespo y Sauce Montrull
El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Políticas Alimentarias perteneciente a la Secretaría de Gestión Social, llevó adelante la renovación de convenios del Programa de Seguridad Alimentaria en Crespo y Sauce Montrull, asegurando la continuidad del acceso a alimentos para personas y familias en situación de vulnerabilidad mediante la Tarjeta de Riesgo Social.
La Dirección de Políticas Alimentarias encabezó dos jornadas de trabajo para garantizar la continuidad del programa, en el marco de la política provincial de acompañamiento y fortalecimiento alimentario.
En primera instancia, en la ciudad de Crespo, el secretario de Gestión Social, Pablo Omarini, junto al director de Políticas Alimentarias, Pablo Alacino, renovaron los convenios con las localidades de Aldea Eigenfeld, Aldea Santa Rosa, Crespo, Gobernador Etchevehere, Oro Verde, Quebracho, Sauce Pinto, Seguí, Tezanos Pinto y Villa Fontana. Luego, en la Comuna de Sauce Montrull, se formalizaron los acuerdos con El Palenque, Villa Urquiza, Sauce Montrull y Colonia Avellaneda.
El Programa Provincial de Seguridad Alimentaria de Entre Ríos tiene como propósito garantizar el acceso a una alimentación adecuada para personas en situación de vulnerabilidad social, utilizando la Tarjeta de Riesgo Social como herramienta principal. A través de esta política, se busca fortalecer la nutrición de los sectores más vulnerables mediante apoyos monetarios directos y complementarios, que fueron ampliados recientemente para cubrir mejor las necesidades de familias, celíacos, niños y adultos mayores.