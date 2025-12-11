Relevantes temas se abordaron en reuniones de Comisión en la Cámara Baja entrerriana
La comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, encargada de evaluar los dos pedidos de juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina, se reunió este jueves para dar inicio formal a ambos expedientes. Durante el encuentro, también se tomó conocimiento de un descargo por escrito presentado por la magistrada, elaborado en base a trascendidos difundidos por medios de comunicación.
A partir de ahora, el pleno de la comisión, presidido por la diputada Gabriela Lena, deberá definir si corresponde dar curso a las denuncias y avanzar con la formalización del juicio político.
Lena explicó que “tomamos conocimiento formal de las dos presentaciones. A partir de aquí, tenemos la obligación de decidir qué es lo que vamos a hacer con estas causas. Queremos dejar en claro que vamos a cumplir con todas las garantías constitucionales, que el proceso está reglado por la Constitución de la provincia y que vamos a cumplir con todas las garantías del derecho de defensa”, al tiempo que recordó que “la Constitución Provincial nos impone el plazo de 30 días para esta decisión”.
La primera denuncia ingresó a la Cámara de Diputados el viernes 5 y lleva la firma del dirigente gremial Eduardo Jacquemain. Señala, entre otros puntos, ausencias injustificadas.
La segunda fue presentada por la Asociación Civil Entre Ríos Sin Corrupción, que acusa a Medina de abuso de licencias, alteración del orden de designación de vocales subrogantes y supuestas donaciones indebidas relacionadas con su rol en la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA).
Salud Pública
La comisión de Salud Pública, presidida por el diputado Silvio Gallay, emitió dictamen sobre el proyecto de ley del Sistema Integral de Seguridad en Natatorios, Expediente Nº 28.288, conocido como “Matías Colaprete”. La iniciativa apunta a establecer requisitos de capacitación en manejo de anafilaxis y protocolos de actuación ante reacciones alérgicas graves.
La autora, la diputada Gladys Salinas, explicó que el texto original fue presentado a través de la Oficina de Sugerencias Ciudadanas, y que luego fue modificado y enriquecido durante el trabajo en comisión. Colaboraron en la redacción la directora general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, Viviana Villa; el director General de Hospitales, Mauro González; y los padres de Matías, Noemí Dalmolin y Daniel Colaprete.
Asuntos Municipales y Comunales
La comisión presidida por la diputada María Elena Romero emitió dictamen favorable al Expediente Nº 28.854, que establece los límites jurisdiccionales de la comuna de Líbaros, en el departamento Uruguay.
El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, busca delimitar con precisión el ejido comunal para adecuarlo a la Ley Nº 10.644 de Régimen Comunal. En los fundamentos, se destaca que “resulta indispensable para el desarrollo de la comunidad de Líbaros la delimitación precisa de su territorio”.