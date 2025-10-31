Relevan la situación del sector cervecero artesanal en Entre Ríos
La Secretaría de Desarrollo Productivo y Emprendedor lanzó una encuesta destinada a cerveceros artesanales, tanto registrados como homebrewers (productores caseros), con el objetivo de conocer la realidad actual del sector en la provincia.
La iniciativa surgió tras un encuentro con productores de distintas localidades, donde se destacó la necesidad de contar con información actualizada que permita construir un diagnóstico común sobre la producción, la comercialización y la formación del rubro.
El relevamiento busca:
- Identificar el estado productivo y de formalización de los emprendimientos.
- Conocer las principales necesidades y demandas de capacitación del sector.
- Determinar oportunidades de crecimiento dentro de la cadena de valor cervecera.
Los datos recolectados serán confidenciales y se utilizarán exclusivamente con fines estadísticos, para elaborar un informe que oriente futuras acciones de formación, asistencia técnica y fortalecimiento del sector.