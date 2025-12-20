Reino Unido exhibe en Malvinas su poderío aéreo con los poderosos Eurofighter Typhoon
Durante los primeros días de diciembre, el Reino Unido llevó a cabo nuevas maniobras militares en las Islas Malvinas, bajo el mando del Brigadier Charlie Harmer, comandante de las Fuerzas Británicas del Atlántico Sur. Los ejercicios incluyeron despliegues por tierra, agua y aire en distintas islas del archipiélago, en el marco de la Operación Southern Sovereignty.
El HMS Forth, buque destructor central de las defensas británicas en la región, sirvió como plataforma de supervisión de los ejercicios, que contemplaron despliegues logísticos simultáneos para poner a prueba la capacidad de operación integrada de las tres fuerzas. Uno de los aspectos más relevantes desde la perspectiva diplomática fue el despliegue de al menos cuatro cazas Eurofighter Typhoon, destinados a la defensa del control británico sobre el territorio.
Contexto regional
El despliegue aéreo británico se produjo días después de que Argentina incorporara el sistema de armas F-16 Fighting Falcon, provisto por Dinamarca y Estados Unidos, con el cual se buscó recomponer las capacidades supersónicas del país. Las primeras seis unidades arribaron al territorio argentino y fueron celebradas por el Gobierno.
Propósito y disuasión según Reino Unido
El Gobierno británico destacó que las maniobras tienen un carácter político y buscan marcar presencia y disuadir cualquier intento de avance sobre las islas. Según Harmer:
“La Operación Southern Sovereignty permitió poner a prueba nuestra capacidad de proyectar poder en toda el Área Operacional Conjunta y en los dominios marítimo, terrestre y aéreo simultáneamente. Contribuye a disuadir la agresión en las Islas del Atlántico Sur y demuestra la soberanía del Reino Unido en acción”.
El Ministerio de Defensa británico remarcó que el ejercicio refuerza la protección de la soberanía y el mantenimiento de la seguridad en todo el Atlántico Sur, considerando las fuerzas desplegadas como un elemento táctico clave para los intereses del país.
Estas maniobras se desarrollan semanas después de que el presidente argentino, Javier Milei, informara que ambos gobiernos habían retomado vías de diálogo directas para discutir la soberanía del archipiélago.