Reincorporaron a dos empleados despedidos en la Tienda y Shopping Los Gallegos de Mar del Plata
La empresa responsable de la Tienda y Shopping Los Gallegos, uno de los comercios históricos de Mar del Plata, resolvió reincorporar a dos empleados que habían sido despedidos en medio de versiones sobre una posible venta de la tradicional tienda.
La decisión se tomó durante una reunión realizada en una dependencia del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires en Mar del Plata, en la que participaron representantes de la empresa y de tres gremios que representan al personal, según informó el sitio 0223.com.
Desde la empresa señalaron que los despidos habían sido decididos por personal administrativo y posteriormente fueron revertidos. Sin embargo, en un comunicado difundido el lunes, los responsables de comunicación de la compañía negaron directamente que se hubieran producido desvinculaciones.
Garantías sobre los puestos de trabajo
La Tienda y Shopping Los Gallegos es una de las empresas tradicionales de Mar del Plata, con décadas de actividad más allá de las temporadas turísticas. Actualmente mantendría conversaciones preliminares con otra compañía del rubro ante una eventual venta del establecimiento.
De concretarse esa operación, no se perderían puestos de trabajo, según indicaron representantes de la firma durante la reunión con autoridades laborales, gremios, delegados y trabajadores.
“Hoy podemos decir que se logró la continuidad laboral de los dos compañeros y que quedó asentado en acta que, si hubiera una venta de la empresa, será con todos los trabajadores”, señalaron desde el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA).
Desde la organización gremial también destacaron la importancia del acuerdo alcanzado: “En un momento tan difícil para el empleo, sostener más de 250 puestos de trabajo es una muy buena noticia”.
Participación de otros gremios
Los representantes del SECZA solicitaron además la participación de otros sindicatos que agrupan a trabajadores de la empresa, entre ellos el Sindicato de Trabajadores Alfajoreros, Reposteros, Pizzeros y Heladeros y la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA).
Una empresa histórica
Los Gallegos existe como tienda desde 1912, cuando funcionaba como el “Baratillo Los Gallegos”. Décadas más tarde, en 1994, se inauguró el edificio con formato de centro comercial, que actualmente continúa en funcionamiento en la esquina de Rivadavia y Catamarca, en Mar del Plata.