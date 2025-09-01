Maran Suites & Towers

Reinauguración del Centro Cultural Juan L. Ortiz con una amplia programación artística en Paraná

Redacción | 01/09/2025 | Cultura, Paraná | No hay comentarios

El Centro Cultural Juan L. Ortiz reabrirá sus puertas el viernes 5 y sábado 6 de septiembre en Paraná, consolidándose como un espacio emblemático para la vida cultural de la ciudad. La reinauguración llega con instalaciones renovadas y una programación artística variada en homenaje al poeta entrerriano que da nombre al centro.

La celebración coincide con el aniversario del fallecimiento de Juan L. Ortiz y ofrecerá talleres, espectáculos musicales, obras de teatro, ferias, patio gastronómico e intervenciones artísticas, con la participación de escuelas e instituciones locales.

La intendenta Rosario Romero destacó que la obra, iniciada con financiamiento provincial y finalizada con fondos municipales, no solo preserva la arquitectura industrial y el patrimonio cultural de Paraná, sino que también genera un espacio de creatividad, encuentro y expresión para toda la comunidad. Además, el centro promueve la formación cultural y artística, fortaleciendo el desarrollo social y económico de la ciudad.

Las tareas incluyeron la restauración integral del edificio, reorganización de los espacios existentes, adaptación para personas con movilidad reducida, y un rediseño del área interna y su entorno, transformándolo en un espacio cultural de mayor calidad para la ciudad.

Programación para toda la familia:

Viernes 5 de septiembre

  • 10:00 – Talleres creativos para adolescentes (Escuelas Quirós y Siglo XXI)
  • 16:00 – Taller de escritura musical con Chango Pirola
  • 18:00 – Obra teatral Estación Curupí, Grupo Saltimbanquis
  • 19:00 – Concierto de Negro Aguirre
  • 20:00 – Juaneleana, espectáculo musical de Chango Pirola
  • 21:30 – Coro Varietales
  • Durante toda la jornada: instalación poética y proyecciones en Sala Ferrocarril; feria, foodtrucks y performances en exteriores

Sábado 6 de septiembre

  • 16:00 – Ballet folklórico Angirú (Anfiteatro)
  • 17:00 – Espectáculo infantil Montoto y Magoya. Te juego un cuento
  • 18:00 – Acto central: lecturas de escritores locales en homenaje a Juan L. Ortiz, descubrimiento de placas, reconocimiento a familiares, plantación de un sauce y entrega de plantines
  • 19:00 – Coro Taller de Murga estilo uruguayo (dir. Jorge “Coca” Vidal), Coro de la Ciudad y Taller de Canto Comunitario
  • 20:00 – Espectáculo musical con Los Riedel, Ballet Quimera, Noe Telagorri y Yunta Mambo
  • Durante toda la jornada: instalación poética, proyecciones en Sala Ferrocarril; feria, foodtrucks, intervenciones artísticas y DJ Rochi en exteriores
