Refuerzan el trabajo deportivo en Bovril con nuevas actividades y capacitaciones
El secretario de Deportes de Entre Ríos, Sebastián Uranga, visitó la localidad de Bovril, en el departamento La Paz, donde mantuvo un encuentro con el intendente José Luis Gillig para recorrer predios deportivos y planificar capacitaciones y nuevas propuestas junto al municipio y la comunidad.
La agenda, que refleja el compromiso de impulsar el deporte en toda la provincia, contó también con la participación del director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi, y del director de Deporte Federado, Capacitación y Evaluación, Martín Amden. La comitiva fue recibida en la sede municipal, desde donde se inició la recorrida por el Polideportivo y el tinglado municipal, espacios donde observaron a numerosos deportistas en plena actividad.
Uranga resaltó el potencial deportivo de la ciudad: “Es un enorme placer estar acá y nos sorprende el potencial que hay. Pronto estaremos lanzando un programa para sumar actividades en articulación con federaciones y con el municipio, porque es fundamental seguir generando oportunidades para los chicos y chicas”.
El intendente Gillig, por su parte, celebró la visita: “Queremos trabajar juntos para mejorar, aprender y crecer. Estos encuentros sirven para hacer contactos y recibir ayuda, como en este caso con capacitaciones para nuestros profesores. Tener semejante deportista en Bovril es un orgullo”.
La jornada concluyó con el compromiso de ampliar la oferta deportiva local, fortaleciendo la inclusión, el desarrollo y la formación integral de la comunidad.