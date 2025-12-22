Refuerzan el control vial en rutas provinciales con nuevos alómetros para la Policía de Entre Ríos
En el marco de un avance clave para la modernización de los controles viales, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, encabezó la entrega de seis alómetros a la Policía de Entre Ríos, dispositivos que permiten la detección rápida de alcohol por aproximación durante los operativos en rutas provinciales.
La incorporación de estos equipos se inscribe en el programa de Fortalecimiento Institucional del Observatorio de Seguridad Vial, cuyo objetivo es dotar a la fuerza policial de herramientas tecnológicas que mejoren la prevención, optimicen los tiempos operativos y refuercen la seguridad vial.
A diferencia de los alcoholímetros tradicionales, los alómetros permiten detectar la presencia de alcohol sin contacto directo, simplemente acercando el dispositivo al conductor, sin necesidad de que descienda del vehículo ni sople una boquilla en una primera instancia. Esto posibilita controles más ágiles y dinámicos, especialmente en zonas de alto flujo vehicular.
“Estos dispositivos constituyen una herramienta fundamental que permite realizar controles con un flujo vehicular mucho más dinámico”, destacó Roncaglia durante el acto de entrega.
“Nuestra prioridad es garantizar la seguridad en las rutas. Con estos equipos no solo ganamos rapidez, sino que enviamos un mensaje claro: la prevención es la mejor herramienta para salvar vidas”, concluyó el ministro.