Reforma laboral, Régimen Penal Juvenil y Ley de Glaciares: la agenda que marcará las sesiones extraordinarias
El Congreso retomará su actividad en el marco de las sesiones extraordinarias con una agenda intensa, en la que el oficialismo concentra sus esfuerzos en acelerar las negociaciones para aprobar la reforma laboral, considerada el eje central del temario. También figuran el Régimen Penal Juvenil, cambios en la Ley de Glaciares y el tratamiento del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
En el caso de la reforma laboral, el proyecto ya cuenta con dictamen en comisión en el Senado, pero el respaldo político todavía no está asegurado en los términos en que fue redactado. Por eso, desde el Gobierno y sus aliados se intensificaron las gestiones para sumar apoyos y evitar modificaciones que puedan complicar su aprobación en el recinto.
Reforma laboral: el punto clave
Para el Ejecutivo, el paquete de cambios en la legislación laboral es la iniciativa más relevante del período. Desde la administración libertaria sostienen que la reforma permitirá “generar empleo registrado y reducir la judicialización de los conflictos laborales”.
En ese marco, funcionarios y referentes del oficialismo mantuvieron reuniones con legisladores y gobernadores en distintas provincias. En el tramo final de las negociaciones, los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) se reunieron en la Casa de Salta con el ministro del Interior, Diego Santilli. Aunque no participó del encuentro, Hugo Passalacqua (Misiones) también es señalado como un actor clave en estas conversaciones.
Los mandatarios plantearon la necesidad de una compensación por la pérdida de recursos coparticipables que, según advirtieron, podrían derivarse de los cambios en el Impuesto a las Ganancias incluidos en el proyecto.
Régimen Penal Juvenil: apoyos condicionados
En paralelo, el Gobierno volvió a incluir en agenda el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que había sido postergado para priorizar la discusión laboral. Su incorporación en las extraordinarias de febrero reactivó tensiones con bloques aliados.
Desde el PRO indicaron que su postura es fijar la edad de imputabilidad en 14 años, mientras que en la UCR advirtieron que insistir en los 13 años podría romper los consensos alcanzados durante el año pasado. En ambos espacios coinciden en que reabrir esa discusión implicaría volver a un escenario de negociaciones inciertas.
Cambios en la Ley de Glaciares
Tras los incendios en la Patagonia, el oficialismo impulsa modificaciones en la Ley de Glaciares. La iniciativa redefine el concepto de “ambiente periglacial” y limita la protección a aquellos glaciares y áreas periglaciares que cumplan una función hídrica comprobable, como almacenamiento o suministro de agua.
El proyecto también propone transferir a las provincias la facultad exclusiva de determinar cuáles son las zonas alcanzadas por el régimen de protección y prevé la creación de un registro nacional de glaciares.
Acuerdo Mercosur–Unión Europea
Otro de los puntos a tratar será el acuerdo de libre comercio firmado el 9 de enero entre el Mercosur y la Unión Europea. El tratado contempla la eliminación progresiva de aranceles sobre el 91% de las exportaciones entre ambos bloques, con plazos de transición de hasta 15 años para productos sensibles.
Para el Mercosur, el acuerdo implica mayores cuotas de exportación de productos agropecuarios hacia Europa. Para la Unión Europea, supone una mejora en el acceso al mercado sudamericano para bienes industriales como autos, autopartes, maquinaria, productos químicos, vinos y quesos.