Reforma laboral: Los gremios aseguran que la marcha de este jueves será masiva y piden prudencia al Gobierno
En la previa a la movilización de este jueves a Plaza de Mayo contra la reforma laboral, Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN, opinó en diálogo con Radio Rivadavia: “El proyecto de reforma laboral encierra un montón de cuestiones negativas para los trabajadores”. Además, cuestionó que no se generó una instancia previa para poder debatir el texto que se debatirá en el Congreso.
Consideró que la movilización tendrá una gran convocatoria y pidió al Ejecutivo “prudencia” en el operativo a desplegar, priorizando en que no corte los accesos a la Capital para evitar que sea tomado como “una prohibición de paso” a la llegada de los manifestantes.
Roberto Baradel, secretario general de Suteba y de la CTA, calificó al proyecto de reforma laboral de una “flexibilización” y la comparó con el mismo programa implementado durante la última dictadura militar.
Baradel también se refirió a la protesta de mañana, a la que adherirán gremios, partidos políticos, organizaciones sociales y grupos piqueteros, y a la advertencia respecto a la implementación del llamado protocolo antipiquetes.
“Son bravuconadas y provocaciones. Esperemos que el Gobierno no haga nada para empañar una marcha que va a ser masiva, porque cuando las marchas son masivas no hay protocolo que valga para poder impedirlas”, expresó el también dirigente de la CTA, una de las convocantes a la marcha.
“Esto no es modernización, es flexibilización, quita de derechos a los trabajadores, y además nosotros también llevamos la consigna contra la reforma educativa”, expresó en diálogo con los colegas de El Destape.
Este miércoles, arranca el debate del proyecto de reforma laboral en la comisión de Trabajo y Previsión Social, que preside Patricia Bullrich.