Reforma Laboral: el Gobierno convocó al Senado a sesionar el 11 de febrero
A pesar de que el capítulo fiscal –que mantiene a los gobernadores en pie de guerra– sigue en discusión, el oficialismo avanzó con la convocatoria para votar la Reforma Laboral el 11 de febrero en el Senado. El pedido de sesión fue firmado este martes por la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y por los jefes de bloques aliados. Hasta esa fecha, continuarán las negociaciones para ajustar algunas modificaciones.
“Hemos aceptado varios cambios pero los mantenemos bajo cuatro llaves. Decidimos que es importante mantener ese acuerdo entre todos. Las modificaciones se darán a conocer en el recinto”, afirmó Bullrich a la salida de la reunión con los aliados, y confirmó que el artículo sobre la baja del Impuesto a las Ganancias para sociedades sigue en discusión.
“Uno de los temas que falta es si Ganancias será aceptado o no. Esa discusión la están llevando adelante el ministro del Interior, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo, y los gobernadores”, agregó la exministra, y adelantó que mañana presentará alternativas en la Mesa Política en Casa Rosada.
Según reportó Clarín, los mandatarios de distintos partidos están preocupados por la caída en la recaudación que implicaría la modificación de las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que bajarían en los tramos 2 y 3, del 30% al 27% y del 35% al 31,5%, lo que significaría una pérdida estimada de 0,15% del PBI.
Si bien se evaluaron opciones para compensar esa merma, el Ejecutivo se mantiene firme. Argumentan que con que 400 mil trabajadores entren en la formalidad a nivel nacional, el 0,15% se recuperaría, por lo que consideran que no se trata de una cifra inalcanzable.
Este fue el segundo encuentro de Bullrich con los jefes de bloques aliados, que se reunieron en las oficinas del segundo piso del bloque de la UCR, presidido por Eduardo Vischi, quien cuenta con 10 votos clave para aportar al oficialismo. “Hasta ahora estamos en dudas, es uno de los temas que realmente nos preocupan porque tiene que ver con previsiones para las provincias, pero estamos limando detalles y evaluando alternativas”, sostuvo Vischi, aliado del gobernador correntino Juan Pablo Valdés.
También participaron los legisladores Luis Juez (Córdoba, monobloque en tándem con La Libertad Avanza), Martín Goerling (jefe del bloque PRO), Edith Terenzi (Chubut, responde al gobernador Ignacio Torres), Beatriz Ávila (Tucumán, aliada de Osvaldo Jaldo), Luis Arce (Misiones, hombre de Hugo Passalacqua), Julieta Corroza (Neuquén) y Carlos Camau (Corrientes, Provincias Unidas).
Se trata de representantes de bloques y monobloques federales que firmaron el pedido de sesión para el miércoles próximo. Si todos acompañan a los 20 libertarios, superarían los 40 votos, más que suficiente para aprobar la norma. En La Libertad Avanza confían en que el quórum y la aprobación general de la ley están garantizados.
A diferencia de la semana pasada, esta vez no estuvieron presentes la salteña Flavia Royón ni la santacruceña Natalia Gadano. La duda persiste en la votación particular. Los gobernadores advierten que si no se llega a un acuerdo sobre Ganancias, podrían ocurrir situaciones similares al Presupuesto, que fue aprobado en general pero perdió capítulos enteros.
Entre los puntos que probablemente sufrirán modificaciones se encuentra el artículo que crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al que se destinaría un 3% de la masa salarial. La principal objeción es que esto podría afectar el financiamiento de la ANSeS. El radicalismo propuso diferenciar entre pequeñas, medianas y grandes empresas.
Otro punto conflictivo son las múltiples derogaciones de leyes y estatutos incluidas en la norma, que generaron pedidos de revisión y ajustes.