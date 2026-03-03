Reemplazan una electrobomba en el centro de distribución Parque del Lago y podría haber baja presión de agua en algunas zonas de Paraná
Personal municipal lleva adelante el cambio de una electrobomba en el centro de distribución Parque del Lago, intervención técnica que afecta temporalmente el funcionamiento del sistema de distribución de agua potable en la ciudad.
Desde las primeras horas de este martes, trabajadores municipales realizan las tareas preliminares necesarias para reemplazar el equipo que impulsa el suministro de agua potabilizada hacia la red pública. Para concretar esta operación es necesario restringir el funcionamiento del centro de distribución y proceder al vaciado de su reserva.
Debido a estos trabajos, podría registrarse baja presión o falta de servicio en las zonas este y sudeste de la ciudad durante el desarrollo de la intervención.
Una vez finalizada la tarea técnica, el centro de distribución Parque del Lago volverá a recibir los flujos de agua provenientes de la planta potabilizadora Echeverría, con el objetivo de recargar su reserva y restablecer el suministro a la red pública con los caudales y niveles de presión correspondientes.
Según se informó, los trabajos se extenderían aproximadamente hasta el mediodía.
Ante esta situación, se recomienda a los vecinos realizar un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios, ya que las reservas permiten sostener las actividades esenciales del hogar mientras se normaliza el servicio.