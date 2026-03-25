Reducen la producción y abren retiros voluntarios en la planta donde se fabrican Peugeot “argentinos”
El Grupo Stellantis confirmó un “reacomodamiento” productivo en su planta de El Palomar, partido de Tres de Febrero, donde se fabrican los modelos Peugeot 208, Peugeot 2008, Peugeot Partner y Citroën Berlingo. La medida incluye el cierre de uno de los dos turnos de producción y la apertura de un plan de retiros voluntarios para operarios.
Según informó la empresa al sitio Autoblog, el objetivo es ajustar el nivel de actividad al contexto actual del mercado automotor, con foco especialmente en la caída de la demanda en Brasil, principal destino de exportación de varios modelos producidos en esa planta.
El programa de retiros voluntarios se comunicará durante abril y comenzará a implementarse en mayo. No habrá cambios en los modelos que se producen actualmente en El Palomar, aunque sí se reducirá el plantel operativo.
Desde la compañía explicaron que la decisión forma parte de un proceso gradual de adecuación del volumen productivo a la realidad del mercado argentino y regional. La empresa señaló que la planta enfrenta “importantes desafíos de competitividad”, lo que obliga a reorganizar la operación para sostener la actividad industrial a mediano plazo.
El establecimiento de El Palomar tiene cerca de 2.500 empleados y es actualmente la única planta del país preparada para producir vehículos híbridos dentro del grupo. Por ese motivo, desde la empresa remarcan que el objetivo del ajuste es garantizar la sustentabilidad operativa y no discontinuar la actividad.
La medida se da en un escenario complejo para la industria automotriz argentina. En el primer bimestre de 2026, la producción nacional cayó 30,1% interanual y las exportaciones retrocedieron 23,4%, según datos del sector.
Además, el mercado local cambió su composición: hoy cerca del 70% de los autos vendidos en el país son importados, lo que aumenta la competencia directa sobre modelos nacionales como el Peugeot 208 y el Peugeot 2008.
En paralelo, ADEFA viene reclamando mejoras estructurales para recuperar competitividad, entre ellas reducción de impuestos, menores costos logísticos y mejores condiciones de financiamiento para sostener la producción local.
Mientras tanto, la otra planta de Stellantis en Argentina, ubicada en Ferreyra (Córdoba), mantiene sin cambios su actividad. Allí continúan fabricándose Fiat Cronos, Fiat Titano y Ram Dakota, sin modificaciones anunciadas en sus niveles de producción.