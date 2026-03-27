Red Oeste en Juego: el programa “Marcá tu Identidad” impulsa integración barrial a través del fútbol en Paraná
La Municipalidad de Paraná, a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, en coordinación con el Consejo Asesor de Marca Paraná y otras áreas municipales, lleva adelante la segunda etapa del programa Marcá tu Identidad, que otorga financiamiento para la realización de proyectos trabajados en forma colaborativa con la participación de las entidades de la red.
En ese marco, la propuesta Red Oeste en Juego plantea, a través del fútbol como punto de encuentro, generar espacios de participación, integración y acercamiento a las instituciones del barrio. Durante los meses de abril, mayo y junio se desarrollarán encuentros deportivos mensuales que contarán también con la presencia de stands institucionales.
Neri Ribero, integrante del equipo de la Subsecretaría de Convivencia Ciudadana, destacó: “Entre todas las instituciones del barrio generamos encuentros con los jóvenes, con el deporte como atracción, para que puedan acercarse y tener un vínculo más fluido con la comunidad”, al subrayar el objetivo integrador de la iniciativa.
El programa Marcá tu Identidad permite financiar proyectos que surgen de las 10 redes comunitarias de la ciudad, en el marco de las tres líneas que el Consejo Asesor de Marca Paraná impulsa: una Paraná sostenible, una Paraná inteligente y una Paraná turística.
La primera jornada de Red Oeste en Juego se desarrolló este jueves en la Escuela N°188 Bazán y Bustos, con la participación de estudiantes de sexto grado de los turnos mañana y tarde. Al final del encuentro se conformaron los equipos que participarán de la instancia deportiva.
Por su parte, la directora de la escuela, Gisella Pesoa, señaló la importancia de formar parte de estos espacios. “Estamos muy contentos de poder participar y llegar a la comunidad para que conozcan qué ofrecemos como institución”, sostuvo.