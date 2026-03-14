Alerta máxima en Irak: Irán atacó la embajada de Estados Unidos en Bagdad
Una densa columna de humo negro se alzó sobre el complejo diplomático estadounidense en Bagdad tras un ataque ejecutado en la mañana de este sábado, evidenciando un aumento inmediato de la violencia en la región.
El incidente, que fue confirmado por altos mandos de seguridad iraquíes, tuvo lugar en una jornada marcada por tensiones extremas luego de una serie de bombardeos previos contra grupos armados locales.
Mientras las imágenes difundidas por agencias de noticias internacionales mostraban la combustión dentro del perímetro oficial, las fuentes gubernamentales ofrecían versiones contradictorias sobre el origen del impacto.
Un responsable de seguridad iraquí indicó que “un dron atacó la embajada”, mientras que otros dos funcionarios citados por la prensa internacional aseguraron que “fue un misil el que impactó en un helipuerto situado dentro del recinto”.
Este evento, ocurrió apenas unas horas después de que se registraran ataques dirigidos contra un influyente grupo armado proiraní en la capital, operativos que, según fuentes de seguridad, “dejaron dos muertos” antes de la salida del sol.
La situación en la Zona Verde de Bagdad se mantiene bajo estricta vigilancia, mientras las autoridades intentan determinar el alcance de los daños en la sede diplomática y el origen preciso del proyectil.
El ataque contra la delegación estadounidense se enmarca en una serie de bombardeos previos, profundizando así la crisis de seguridad en territorio iraquí durante las primeras horas de este 14 de marzo.