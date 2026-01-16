Récord histórico: la exportación de carne vacuna facturó casi USD 3.000 millones pese a vender menos volumen
La facturación de las exportaciones argentinas de carne vacuna alcanzó en los primeros diez meses de 2025 el nivel más alto de los últimos veinte años, impulsada principalmente por la fuerte suba de los precios internacionales, aun cuando los volúmenes exportados fueron menores. Así lo refleja el último informe económico mensual de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra).
De acuerdo con el estudio, entre enero y octubre de 2025 los exportadores facturaron USD 2.958 millones, lo que implicó un incremento del 26,5 por ciento interanual y marcó el mejor registro de toda la serie histórica. El resultado se explicó por un notable aumento del valor promedio por tonelada exportada, que compensó ampliamente la caída en las cantidades enviadas al exterior.
Durante los primeros once meses del año, las exportaciones totalizaron 779,6 mil toneladas res con hueso, lo que representó una baja cercana al 10 por ciento respecto del mismo período de 2024. Sin embargo, el mayor precio internacional permitió que la facturación en dólares se ubicara en un máximo histórico, consolidando un desempeño inédito para el sector.
Restricciones de oferta
El informe de Ciccra señala que la mejora de los precios externos se dio en un contexto de oferta más restringida a nivel local, como consecuencia de la menor faena y la reducción del stock ganadero acumulada en los últimos años. Entre enero y noviembre de 2025, la industria frigorífica faenó 12,44 millones de cabezas, lo que significó una caída interanual del 1,9 por ciento, en continuidad con la retracción observada en 2024.
Esta menor actividad respondió, en gran medida, a los efectos del clima adverso que afectó a la producción ganadera entre 2021 y 2023. En términos productivos, durante los primeros once meses del año se obtuvieron 2,88 millones de toneladas res con hueso, apenas 0,5 por ciento menos que en igual período del año anterior. La caída fue parcialmente compensada por un aumento del peso promedio en gancho, que se ubicó en 232 kilos, con una suba interanual del 1,4 por ciento.
El rol de los mercados externos
En este escenario, el mercado externo continuó altamente concentrado en pocos destinos. En octubre de 2025, China absorbió cerca de dos tercios de las exportaciones argentinas de carne vacuna, con 36,63 mil toneladas peso producto. Israel se mantuvo como segundo destino, con fuerte estacionalidad, mientras que Estados Unidos y la Unión Europea completaron el grupo de principales compradores.
No obstante, las ventas al mercado chino mostraron una retracción durante el primer semestre, lo que explicó buena parte de la caída del volumen total exportado. A pesar de ello, la evolución de los precios fue determinante: el valor promedio de exportación alcanzó USD 6.197 por tonelada, el nivel más alto en los últimos ocho años, impulsando la facturación total del sector.
El análisis de Ciccra concluye que la mejora del precio internacional de la carne vacuna fue el factor central del récord histórico, en un contexto de menor oferta local y reacomodamiento del mercado global. A esto se sumó la recuperación del valor del animal en pie en dólares, como resultado del aumento de los precios internos y la evolución del tipo de cambio.
Impacto en el mercado interno
En el mercado doméstico, los precios mostraron una fuerte suba durante el segundo semestre. En noviembre, el precio promedio del animal en pie en el Mercado Agroganadero de Cañuelas registró un incremento mensual del 12,8 por ciento y acumuló una suba interanual del 78,1 por ciento. Medidos en dólares, estos valores reflejaron una recuperación aún mayor.
Este contexto impactó tanto en la estructura de costos de la industria frigorífica como en la asignación de la producción entre el mercado interno y el externo. Entre enero y noviembre, el consumo aparente de carne vacuna alcanzó 2,101 millones de toneladas res con hueso, con una suba interanual del 3,4 por ciento. En términos per cápita, el consumo se ubicó en 48,3 kilos por habitante por año, un 2,3 por ciento más que en 2024.
Como resultado, la participación de las exportaciones sobre la producción total se redujo del 29,9 al 27,1 por ciento en el período enero-noviembre. Aun así, el efecto precio permitió alcanzar una facturación récord, confirmando un año histórico para la exportación de carne vacuna argentina.