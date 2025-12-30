Récord histórico del trigo en Entre Ríos: más de 3 millones de toneladas y el mayor rendimiento en 26 años
La campaña triguera 2025/26 en Entre Ríos quedará registrada como una de las más destacadas de la historia reciente. Con más de 3 millones de toneladas producidas, la provincia alcanzó el mayor rendimiento promedio de los últimos 26 años, según datos del Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER).
De acuerdo al informe, la superficie sembrada llegó a 729.900 hectáreas, lo que implica un incremento interanual del 18 % y el nivel más alto desde la campaña 2000/01. Este fuerte crecimiento del área, combinado con condiciones climáticas excepcionales, impulsó la producción total hasta 3.093.020 toneladas, un 57 % más que el ciclo anterior.
Con estos números, la actual campaña no solo superó ampliamente la de 2024/25, sino que también dejó atrás el récord previo de 2023/24, con una diferencia superior a 800.000 toneladas.
Clima favorable y rindes históricos
El desempeño del trigo comenzó a definirse desde la precampaña, cuando entre febrero y mayo se registró una óptima recarga hídrica de los suelos. A esto se sumó un invierno con mayor acumulación de horas de frío y lluvias oportunas en julio y agosto, factores clave para el desarrollo del cultivo.
Como resultado, el rendimiento promedio provincial alcanzó los 4.238 kg por hectárea, el valor más alto medido por la Bolsa de Cereales en más de dos décadas. En algunos lotes puntuales, incluso, se registraron picos cercanos a los 7.000 kg/ha, cifras inéditas para la región.
No obstante, el excelente volumen cosechado trajo aparejado un inconveniente: la dilución de la calidad del grano. Según la Cámara de Cereales de Entre Ríos, el contenido proteico ronda el 9 %, por debajo del 11 % exigido como base de comercialización.
Esta situación genera descuentos o “castigos” en las liquidaciones, lo que afecta la rentabilidad final de los productores, pese a que la campaña fue sobresaliente en términos productivos.
Producción por departamentos
El análisis territorial muestra dos departamentos que concentran gran parte del protagonismo triguero:
- Paraná: lideró en superficie sembrada, con el 14 % del área provincial.
- Gualeguaychú: encabezó el volumen de producción, también con el 14 % del total cosechado.
La diferencia estuvo en la productividad: Gualeguaychú superó a Paraná en unos 700 kg/ha de rendimiento promedio. Entre ambos departamentos explicaron más de una cuarta parte de la superficie y de la producción total de trigo en Entre Ríos.