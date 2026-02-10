Reconocimiento del Gobierno de Entre Ríos a Máxima Duportal por su proyección en el hockey argentino
El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, recibió en su despacho a la deportista paranaense Máxima Duportal, una de las jóvenes promesas del hockey sobre césped nacional, recientemente convocada nuevamente a la Selección Argentina Sub 21.
El encuentro puso de manifiesto el interés del Gobierno de Entre Ríos por acompañar y reconocer a deportistas entrerrianos que representan a la provincia en los más altos niveles de competencia, tanto en el plano nacional como internacional.
Colello destacó el orgullo que significa para la provincia contar con jóvenes que se abren camino con esfuerzo y perseverancia. “Son valores de una sociedad sana y para nosotros es importante acompañar estas trayectorias que inspiran a nuevas generaciones”, señaló. Además, compartió con la jugadora detalles de la Ley de Mecenazgo recientemente promulgada en la provincia, una herramienta que busca fortalecer el desarrollo del deporte.
Por su parte, Duportal agradeció el interés demostrado “no solo hacia mí sino hacia todos los deportistas en general”. “Estoy muy agradecida de haber podido compartirles mi historia y de que esto sea una buena manera de seguir difundiendo el deporte, especialmente el hockey sobre césped”, expresó tras la reunión.
Del encuentro participó también la coordinadora Provincial de Articulación Estratégica Territorial, Yohana Fucks, quien valoró el crecimiento de la jugadora: “Detrás de cada logro hay un club, una familia y una comunidad que la sostuvo. Reconocerla es reafirmar nuestro compromiso de seguir acompañando a quienes hacen que Entre Ríos esté cada vez más presente en el alto rendimiento”.
Máxima Duportal dio sus primeros pasos en el Club Talleres de Paraná y actualmente se desempeña como jugadora de River Plate. En 2025 integró el plantel de Las Leoncitas que se consagró campeón del Torneo Cuatro Naciones Sub 21 disputado en Rosario. Ese mismo año obtuvo la medalla de oro en el Panamericano Junior Asunción 2025 y la medalla de plata en el Mundial Junior de Santiago de Chile.