Reconocieron al arquitecto Marcelo Olmos por su aporte a la cultura y la identidad de Paraná
En el marco del acto de apertura del período 2026 del Honorable Concejo Deliberante, la Municipalidad de Paraná reconoció al arquitecto, docente, historiador y escritor Marcelo Olmos por su trayectoria y su aporte a la cultura y la identidad de la ciudad.
La distinción se realizó al término de la ceremonia encabezada por la intendenta Rosario Romero en la Sala Mayo y se completó con la entrega de un ejemplar del libro Paraná, Arte y Sociedad 1730/1940, una obra considerada fundamental para comprender la historia urbana, artística y social de la capital entrerriana.
El trabajo de Olmos fue editado en 2022 por la Editorial Municipal, en coedición con Editorial La Ventana, y en 2026 fue reimpreso, con el objetivo de volver a ponerlo en circulación y facilitar su acceso a la comunidad.
Un gesto que fortalece la identidad local
Durante el reconocimiento, la intendenta Rosario Romero destacó la importancia de recuperar obras que forman parte del patrimonio intelectual de los paranaenses. Recordó que el año pasado se homenajeó a Mario Alarcón Muñiz y señaló que, en esta oportunidad, consideró fundamental volver a poner en circulación el libro de Olmos.
“Es valiosísimo lo que has escrito sobre la ciudad, sobre nuestros monumentos, sobre nuestra historia. Recuperar esas historias para el patrimonio intelectual de los paranaenses es muy valioso”, expresó Romero.
La jefa comunal subrayó que la reimpresión del libro fue una decisión deliberada para garantizar su acceso y permanencia dentro del catálogo de la Editorial Municipal.
Además, vinculó el reconocimiento con una concepción más amplia de gestión basada en la construcción colectiva de la identidad, una idea que también remarcó durante su discurso en la apertura de sesiones.
“La ciudad se construye también desde la memoria”
Por su parte, Marcelo Olmos agradeció el reconocimiento y destacó la solemnidad del acto institucional.
“Nunca había estado en una apertura de sesiones. Me pareció un acto muy digno, hecho con mucho cuidado. El discurso de la intendenta fue moderado, claro, sereno, realmente fuera de lo que uno está acostumbrado a escuchar”, expresó.
Olmos, arquitecto, miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes, exdirector de museos por concurso, profesor universitario y Premio Fray Mocho, reconoció que no esperaba una distinción de este tipo.
“Lo que hago no es para recibir reconocimientos; es lo que siento que tengo que hacer. Pero me emocionó que se valore que la ciudad también se construye rescatando su memoria, su historia, considerando a las personas que han aportado lo suyo”, sostuvo.
Para el autor, el rol del Estado municipal en el sostenimiento de la cultura es central. “Paraná es una ciudad muy rica culturalmente. Es importante preguntarnos quiénes somos. La identidad se construye con este tipo de acciones”, afirmó.
Un libro que recupera la historia de la ciudad
Sobre la reedición de Paraná, Arte y Sociedad 1730/1940, Olmos celebró la iniciativa y señaló que la obra mantiene plena vigencia, ya que muchos ciudadanos desconocen el origen de los monumentos, plazas y espacios que forman parte de la vida cotidiana de la ciudad.
“Muchos no conocen la historia de esta ciudad porque nadie se la contó o porque el ritmo de hoy no deja tiempo para detenerse. Es bueno ir rescatando esas historias para que sepamos dónde vivimos y qué comunidad se va construyendo”, expresó.
El autor también defendió la vigencia del libro en formato papel. “Para mí, el libro tiene un encanto especial. Es un anclaje íntimo. Se sigue produciendo, se sigue imprimiendo, hay una fascinación que permanece”, aseguró.
Cultura, memoria e institucionalidad
Olmos también valoró el marco institucional en el que se realizó el reconocimiento, durante el acto de apertura del período legislativo.
“Estamos hablando de que se va a legislar la vida de la ciudad. Eso requiere cierta solemnidad, ciertos ritos que nos hagan sentir que pertenecemos a algo. Me encantó”, expresó.
En ese sentido, consideró que la apertura de sesiones es una instancia clave para que la ciudadanía conozca con claridad qué se está haciendo y cuáles son los límites y desafíos de la gestión.
“Es importante decir lo que se puede y lo que no se puede hacer. La sinceridad también se aprecia”, reflexionó.