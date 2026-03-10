Reconocieron a mujeres por su aporte a las colectividades de Paraná
Mujeres vinculadas a distintas colectividades de la ciudad fueron distinguidas por sus trayectorias y aportes a la cultura de las comunidades inmigrantes. El acto se realizó este lunes en Sala Mayo, organizado de manera conjunta por la Confederación Argentina de Colectividades, con sede en Paraná, y la Dirección General de Colectividades de la Municipalidad.
La actividad se desarrolló en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora 2026 y tuvo como objetivo visibilizar y poner en valor el trabajo de las mujeres dentro de las colectividades, promoviendo su participación y protagonismo en la vida social y cultural de la ciudad.
Reconocimiento al trabajo de las mujeres
La intendenta Rosario Romero destacó el aporte de las mujeres que mantienen vivas las tradiciones culturales.
“Fue una hermosa jornada; desafié a las mujeres a que contemos historias de abuelas, de madres, hay que recoger el testimonio de las mujeres. Y todas las que fueron reconocidas tienen una trayectoria velando por la cultura que nos trajeron los inmigrantes, pero también velando por nuestra Argentina”, expresó.
Por su parte, el director general de Colectividades de la Municipalidad de Paraná y presidente de la Confederación Argentina de Colectividades, Sebastián Tommasi, señaló que las propias colectividades eligieron a las mujeres homenajeadas.
“La distinción la hicieron las colectividades para las mujeres que trabajan todos los días. Agradecemos el espacio que nos dio la Municipalidad para poder llevar adelante esto”, manifestó.
Trabajo conjunto de las colectividades
El presidente de la Unión de Colectividades de Entre Ríos, José Gareis, resaltó el trabajo articulado entre las distintas comunidades.
“Felicitamos a la Unión de Colectividades de Entre Ríos y al trabajo en conjunto que hacemos las colectividades en Paraná”, sostuvo.
En tanto, Olga Gómez de Chicco, representante de la familia piemontesa, expresó: “Entre Ríos es crisol de razas; hoy tenemos la Confederación de Colectividades, se ha caminado y luchado mucho”.
También Ina Bringas, representante de la colectividad croata, agradeció el reconocimiento recibido.
Desde la organización se explicó que cada colectividad seleccionó a las mujeres distinguidas, reconociendo a quienes con esfuerzo y dedicación contribuyeron a preservar, transmitir y enriquecer la identidad cultural de sus comunidades.
Autoridades presentes
Del acto participaron las concejales Luisina Minni, Susana Farías y Fernanda Facello; el concejal Fernando Quinodoz; el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani; y el defensor del Pueblo de Paraná, Lisandro Amavet.
Mujeres distinguidas
Las mujeres homenajeadas fueron:
- María Isabel Dubroca de Furios (Sociedad Friulana)
- María Juliana Abasgoitia (Asociación Vasca Urrundik)
- Mariela Mundani (Centro Valesano Paraná)
- Raquel Vilche Roy (Asociación Entrerriana Francesa)
- María Trinidad Felui Sorribes (Casal de Catalunya)
- Gloria Tommasi (Venetos Entre Ríos)
- Nilda Ester Falconi de Rodríguez (Centro Asturiano de Paraná)
- Oriana Cherini (Casa de Rusia Paraná)
- Nadia Planiscek (Asociación Eslovena Triglav de Entre Ríos)
- Gabriela Luquez Antonini (Unión Suiza de Paraná)
- Verónica Fischbach (Asociación Argentina Luxemburguesa)
- Ina Bringas (Familia Croata)
- Olga Gómez de Chicco (Familia Piemontesa)
- Melisa Wilson (Asociación de Familias Sicilianas de Paraná)
- Iris Weinzettel (Sociedad Alemana de Paraná)
- María Angélica Percrra de David (Unión Árabe de Paraná)
- Nilda Perla Arlettaz (Familia Belga)
- Luisa Bellmann (Asociación Dante Alighieri)
- María de los Ángeles Scetta (Centro Ligure de Paraná)
- Griselda Albornoz (Sociedad Italiana de Paraná)
- Ana María Lozano (Comunidad Boliviana)
- Dora Victorina Udriot (Sociedad Francesa de Socorros Mutuos)
- Patricia Scavone de Ball (Sociedad Italiana de Crespo)
- Ysabel Russo (Venezuela)
- Nancy Esmeralda Quevedo Gabrielli (Uruguay)
- Ana Contreras (Chile)
- Dorita Seigorman de Marcó (Sociedad Israelita de Paraná)
- Andrea Aguirre (México)