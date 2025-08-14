Recomendaciones para un inicio seguro de la lactancia materna tras una cesárea
Profesionales del Hospital San Roque de Paraná brindaron pautas para favorecer la lactancia materna después de una cesárea, haciendo hincapié en el manejo del dolor, el contacto piel a piel y el apoyo emocional a la madre. Garantizar un acompañamiento integral durante el puerperio es fundamental para fortalecer el vínculo temprano con el bebé.
La enfermera y puericultora, Ayelén Acuña, del Servicio de Maternidad del hospital, señaló que el dolor posterior a la cesárea puede afectar el inicio y la frecuencia de la lactancia. “Un buen manejo del dolor con los analgésicos indicados por los profesionales es esencial para facilitar las tomas”, indicó.
Respecto a las posiciones recomendadas para amamantar, la especialista explicó que deben evitarse aquellas que presionen la zona de la incisión. Entre las más aconsejadas se encuentran:
- Posición biológica: bebé horizontal sobre el cuerpo de la madre.
- Posición balón de rugby: bebé sostenido a un costado, sin comprometer el abdomen.
Durante los primeros días, algunos indicadores de lactancia adecuada incluyen: que el bebé se alimente entre 8 y 12 veces al día a libre demanda, orine al menos seis veces, se muestre tranquilo tras mamar, y que la madre no sienta dolor durante la toma. Además, las mejillas del bebé deben verse redondeadas, con movimiento visible de la mandíbula y sonido de deglución sin chasquidos.
El contacto piel a piel es clave, tanto inmediato como en los días posteriores al parto. Según Acuña: “El bebé en brazos de su madre accede con mayor frecuencia al pecho, favorece la producción de leche, calma al recién nacido, regula su temperatura y signos vitales, y reduce el estrés”.
El acompañamiento emocional de la madre también resulta fundamental. “Con cada nacimiento también nace una nueva madre. Escuchar activamente, validar las emociones y entender que cada lactancia es única es esencial. Un inicio con dificultades no determina cómo será el resto del proceso. La madre necesita ser sostenida por su entorno”, destacó la profesional.
Se recomienda consultar con especialistas ante cualquier dificultad, como problemas de prendida, sueño excesivo durante la toma o pérdida de peso marcada. “No es necesario esperar a que surja un problema para pedir ayuda”, enfatizó.
Para quienes tienen una cesárea programada, Acuña aconseja: informarse durante el embarazo, procurar el contacto piel a piel lo antes posible, iniciar la primera toma dentro de las dos horas posteriores al nacimiento, amamantar a libre demanda, observar señales tempranas de hambre, evitar tetinas hasta que la lactancia esté establecida y confiar en el cuerpo y el proceso. “Cada lactancia es distinta y los cuidados siempre deben ser respetuosos y personalizados”, concluyó.