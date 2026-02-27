Recategorizaciones en la administración pública entrerriana: desde el lunes comenzarán a notificar a los agentes
En la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos, representantes del Gobierno provincial y de UPCN evaluaron el avance del procedimiento de recategorizaciones en su etapa inicial. Según se informó, desde el próximo lunes los agentes que estén en condiciones de acceder al derecho comenzarán a recibir notificaciones digitales personalizadas.
La Dirección General de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Gobierno y Trabajo, centralizó el procesamiento de la antigüedad y la certificación de capacitaciones, en un trabajo coordinado con la Dirección General de Informática y la Secretaría de Trabajo. Esta articulación permitió realizar un cruce de datos ágil, objetivo y completamente digital.
Así lo destacó el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, quien junto al secretario de Modernización, Emanuel Gainza, compartió con el secretario general de UPCN Entre Ríos, José Allende, el esquema de comunicaciones que recibirán los agentes a través de la App Mi Trabajo, en su perfil del portal del Empleado Público y por correo electrónico.
A partir de la notificación, los trabajadores contarán con cinco días para prestar su consentimiento a la recategorización y permitir que el procedimiento continúe, o bien para rechazarla. Asimismo, quienes acrediten la antigüedad requerida pero no registren capacitaciones podrán cargar los certificados correspondientes para ser considerados en esta etapa.
En tiempo récord
Camoirano subrayó que “alcanzamos esta instancia en menos de dos meses desde la firma del instructivo, lo que refleja el compromiso y la celeridad de todas las áreas involucradas”. Además, indicó que el procedimiento que antes demoraba alrededor de un año podrá resolverse en pocos meses, lo que permitirá que cada trabajador cobre la nueva categoría de forma inmediata una vez finalizado el proceso.
Por su parte, Allende valoró los avances del sistema digital y remarcó que los trabajadores podrán seguir el trámite desde su celular o computadora, sin necesidad de realizar traslados ni gestiones adicionales. También destacó la incorporación de la capacitación como requisito dentro del proceso de recategorización.
“Desde UPCN siempre alentamos y brindamos herramientas para que los trabajadores se formen, no solo para profesionalizar su tarea y mejorar los servicios del Estado, sino también como parte de su crecimiento personal, que ahora se ve reconocido en el proceso de recategorización”, concluyó.