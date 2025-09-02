Recalculando… Milei no irá a Las Vegas y centra toda su agenda en Los Ángeles
El presidente Javier Milei decidió alterar el cronograma de su inminente viaje a los Estados Unidos, que iba a incluir paradas en las ciudades de Los Ángeles y Las Vegas, en donde tenía prevista reunión con empresarios. Altísimas fuentes de la Casa Rosada confirmaron que no irá al estado de Nevada y que mudará todas sus actividades a California. Esto le permitirá volver a la Argentina un día antes de lo previsto.
La reformulación de la agenda presidencial se da ante las especulaciones que rondaban sobre su estadía en Las Vegas. En esa misma fecha y ciudad iba a presentarse con un show su expareja, Fátima Florez. Pese a que los productores del evento habían confirmado su asistencia, en el entorno presidencial confirmaron que no irá.
El presidente partirá rumbo a Los Ángeles el miércoles a la noche una vez de finalizar su participación en el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en el municipio de Moreno.
En el entorno del libertario explican que concentrarán todas las actividades el jueves, fecha en donde estaba prevista una reunión con empresarios de distintos rubros organizada bajo el paraguas del economista Michael Milken, director del Milken Institute, donde Milei ya habló en dos oportunidades en el último año y medio.
En esta oportunidad, Milei no disertará en una conferencia, sino que se reunirá directamente con aproximadamente 80 empresarios de diferentes rubros que buscan conocer la coyuntura y el rumbo de la gestión.