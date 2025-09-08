Recalculando… Jony Viale y su Operación Despegue de Milei y Cía.
El duro revés que sufrió el oficialismo en la noche del domingo (07/09) en las Elecciones Legislativas de Buenos Aires dejó a varios periodistas expuestos que lo daban por ganador y Jonatan Viale dejó en claro que el Gobierno de Javier Milei cada vez lo convence menos. Así lo evidenció al enumerar los escándalos que involucran al mielísmo, los cuales considera que inclinaron la balanza para el lado de la oposición y le dieron un triunfo arrollador al peronismo.
“Es suficiente, muchachos. ¿No? El peronismo tenía la obligación de ganar la provincia de Buenos Aires lo veníamos diciendo siempre en esta pantalla. Hubo una sucesión de tiros en el pie como nunca se vio en un Gobierno desde el caso $LIBRA para acá”, comenzó diciendo visiblemente molesto.
Y siguió enumerando: “Lo que pasó con dólar, lo que pasó con el Garrahan, la tragedia de Bahía Blanca, el fentanilo, el caso Spagnuolo, las marchas por el tema discapacidad”. Asimismo, también se refirió al tuit del Gordo Dan en contra de Luis Juez. “Todo eso lo van a tener que moderar porque no se pueden seguir disparando en el pie”, exigió.
"Jonatan Viale"
Por el consejo que le dio al Gobierno tras la paliza electoral: "Van a tener que moderarse porque no se pueden seguir disparando en el pie". pic.twitter.com/RhlQDEOOJ7
— Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 7, 2025
Jonatan Viale ya había tirado data similar en Radio Rivadavia: “Tuvimos el caso $LIBRA que no terminó. Tuvimos corrupción en la Anses y en el PAMI en distintas provincias donde se pedía un diezmo para LLA”, expresó enojado y siguió: “Tuvimos el caso de las empresas de la familia Menem, que lo re contra contamos acá y allá, contratando al Banco Nación, algo que es éticamente incompatible, está mal”.
Asimismo, continuó: “Ahora surge esto, Agencia Nacional de Discapacidad, supuestos retornos: 8%. No hay lugar para eso, eh. No hay lugar de ninguna manera para esto porque la gente se los come crudos, le aviso al Gobierno, olvídense, esencialmente porque el contrato era un loco con la motosierra destruyendo los curros del Estado”.
“No podríamos entender ni avalar la corrupción ni los sobres, ni la permanencia del afano estructural, al menos acá, no cuenten conmigo para eso. Pero de ninguna manera. Jamás van a contar conmigo para bancar el afano estructural”, señaló tajante.