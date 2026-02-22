Reapareció Hugo Moyano: “El paro fue contundente”
El titular del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, consideró que el paro convocado por la CGT para expresarse en contra de la Reforma Laboral fue “contundente”, y ratiicó su postura crítica ante la iniciativa promovida desde el Gobierno.
A través de un video difundido en un medio gremial, Moyano felicitó a los afiliados por la participación en la protesta y consideró que el paro fue “contundente”. Según planteó el veterano dirigente, el nivel de acatamiento en el transporte de cargas volvió a mostrar la capacidad de movilización del gremio de Camioneros, uno de los sectores que le dio mayor impacto a la medida de fuerza, dado el peso que tiene la actividad en la logística y el abastecimiento. Asimismo, la paralización parcial del transporte reforzó la visibilidad de la huelga.
El dirigente sostuvo que su gremio “siempre defendió los derechos de los trabajadores” y que continuará atento a la aplicación de la nueva normativa.
Moyano ya había expresado antes del tratamiento legislativo que consideraba que el proyecto debía revisarse en determinados puntos: “No se puede hablar de modernización si eso implica resignar derechos”, señaló en declaraciones públicas, en línea con el planteo que ahora retomó tras la huelga.